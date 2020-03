ProSieben

Ein Bekenntnis zu noch mehr Gleichstellung: Joyn und ProSieben drehen zehn neue Folgen "Frau Jordan stellt gleich"

9. März 2020. Joyn und ProSieben setzen einen drauf: "Frau Jordan stellt gleich" wird um eine zweite Staffel verlängert - noch bevor die erste Staffel der Comedy-Serie ab 1. April auf ProSieben Free-TV-Premiere feiert. Die Dreharbeiten für Staffel 2 der Serie aus der Feder von Ralf Husmann starten am 18. März in Berlin. Katrin Bauerfeind übernimmt erneut die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten Eva Jordan. Im Einsatz für Minderheiten hinterfragt sie in zehn neuen Folgen unter anderem das tradierte Bild einer Kindergärtnerin. Sie sucht auf charmant-unkonventionelle, aber bestimmte Art und Weise Antworten auf die Fragen, warum ein Mädchen nicht zum Knabenchor zugelassen wird oder ob ein Indianer-Kostüm beim Kinderfasching als rassistisch gelten kann. Und schließlich erlebt sie selbst das Gefühl, zu einer Randgruppe zu gehören...

Hauptdarstellerin Katrin Bauerfeind: "Mir liegt vor allem der Humor der Serie am Herzen. Bislang bin ich in Zusammenhang mit "Frau Jordan stellt gleich" hauptsächlich auf Feminismus, #metoo und Belästigung angesprochen worden. Ich will jetzt noch einmal drauf hinweisen, dass wir nebenbei tatsächlich auch eine sehr lustige Serie machen."

Ralf Husmann, Showrunner und Head-Autor: "Wenn man mit gleichstellenden Augen durch die Welt geht, findet man überall was. Zum Beispiel habe ich mich gefragt, wieso es Wickeltische in öffentlichen Toiletten immer nur bei den Frauen gibt oder warum ich noch nie Müllwerkerinnen gesehen habe. Dann wiederum sah ich einen Beitrag über echte Gleichstellungsbeauftragte, und jede sah so aus, als hätte sie sich ein übellauniger Mann ausgedacht. Sehr lustig."

"Frau Jordan stellt gleich", Staffel 2 ist eine Produktion der MadeFor Film GmbH (Produzentin Nanni Erben) in Koproduktion mit der SevenPictures GmbH (Ko-Produzent Dr. Stefan Gärtner). Regie führen Erik Haffner und Michael Binz, Showrunner und Head-Autor ist Ralf Husmann. Die redaktionelle Verantwortung bei ProSieben liegt bei Solveig Willkommen. In weiteren Rollen spielen erneut Alexander Khuon, Natalia Belitski, Mira Partecke, Adina Vetter und Ulrich Gebauer.

ProSieben zeigt "Frau Jordan stellt gleich", Staffel 1 ab 1. April 2020 immer mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.

