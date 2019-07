ProSieben

"Logan Lucky" auf ProSieben: Channing Tatum, Adam Driver und Daniel Craig drehen das große Ding!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

"Einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres!" (Richard Roeper, Chicago Sun-Times): "Ocean's"-Macher Steven Soderbergh kennt sich aus mit verrückten Typen, die auf einen ausgeklügelten Raubzug gehen. In diesem Kino-Coup sind es Frauenschwarm Channing Tatum und "Star Wars"-Star Adam Driver, die als Loser-Brüder in den Südstaaten einen ganz großen Plan haben. Mit dabei als blondierter Knastbruder mit Faible für Sprengstoff: Immer-noch-"Bond" Daniel Craig! Wie auch in anderen Soderbergh-Werken weiß man dabei nicht, wer gerade wen übers Ohr haut ... ProSieben zeigt "Logan Lucky" am Sonntag, 28. Juli 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Logan Lucky" (OT: "Logan Lucky") Am Sonntag, 28. Juli 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2017 Genre: Actionkomödie Regie: Steven Soderbergh

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE

Peter Esch

Senior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +498995071177 Peter.Esch@ProSiebenSat1.com www.presse-prosieben.de

Bildredaktion:

Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com

Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de

Geschäftsführung: Wolfgang Link (Vorsitzender), Michaela Tod, Dr. Martin Emele, Henrik Pabst, Eun-Kyung Park, Dennis Zentgraf Firmensitz: Unterföhring HRB 168016 AG München USt-IdNr. DE256569591 St.-Nr. 143/314/40230

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell