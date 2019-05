ProSieben

ProSieben gewinnt die Prime Time am Dienstag: "Joko & Klaas gegen ProSieben" startet mit sehr starken 15,8 Prozent Marktanteil

Starke Premiere: Die neue Show-Reihe "Joko & Klaas gegen ProSieben" begeistert am Dienstagabend die Zuschauer und überzeugt mit sehr starken 15,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben ist mit 11,6 Prozent Tagesmarktanteil souveräner Marktführer am Dienstag und dominiert die Prime Time. In der ProSieben Relevanz-Zielgruppe der jungen Zuschauer (14-39 Jahre) erzielt "Joko & Klaas gegen ProSieben" sogar herausragende 20,3 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss startet auch die neue ProSieben Comedy-Show "1:30" mit guten 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zum Show-Auftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" besiegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihren Arbeitgeber nach sieben Spielrunden und gewinnen damit 15 Minuten Live-Sendezeit. ProSieben räumt als Gewinn die Prime Time frei und zeigt "Joko & Klaas LIVE" bereits heute Abend um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit. Der Serien-Mittwoch mit "Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte" beginnt damit ab 20:30 Uhr.

In "Joko & Klaas LIVE" dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen die beiden völlig frei, niemand weiß, was heute Abend geschehen wird. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von "Joko & Klaas LIVE". Die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich auf ProSieben zu sehen sein. Die Revanche erfolgt am Dienstag, um 20:15 Uhr in "Joko & Klaas gegen ProSieben".

