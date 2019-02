ProSieben

#GNTM: Konsequente Weiterentwicklung in andere Medien - Klaudia mit K als GNTM-Expertin in drei neuen digitalen Formaten

Unterföhring (ots)

Im TV, auf dem Smartphone und auf den Tablets. ProSieben entwickelt "Germany's next Topmodel" konsequent weiter und produziert neben der TV-Show drei neue digitale Formate: #GNTM - The Talk, #GNTM - Der Podcast und #GNTM auf IGTV. Als Expertin hat sich ProSieben eine echte Insiderin mit ins Boot geholt: Kult-Kandidatin der letzten Staffel Klaudia Giez, auch bekannt als "Klaudia mit K".

Mit diesen neuen digitalen Formaten sind die "Germany's next Topmodel"-Fans noch näher an den #GNTM-Models dran:

#GNTM - The Talk

In der neuen #GNTM-Talkshow empfangen die Moderatorinnen Klaudia mit K und Melissa Khalaj Topmodel-Kandidatinnen der aktuellen Staffel im Studio. Getalkt wird über die Highlights der neuesten Folge und ihre persönlichen Erlebnisse bei #GNTM - immer donnerstags direkt nach der Ausstrahlung im TV. #GNTM - The Talk kann auf www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/the-talk, in der ProSieben-App, über den Smart TV und den Red Button abgerufen werden.

#GNTM - Der Podcast

Mit #GNTM - Der Podcast liefern die beiden Moderatorinnen noch tiefere Einblicke in die Topmodel-Welt. Melissa Khalaj und Klaudia mit K befragen die Kandidatinnen der 14. Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" zu den Geschehnissen in der Modelvilla, liefern News aus dem Topmodel-Alltag und sprechen über intime und spannende Momente hinter den Kameras von #GNTM. Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge des Podcasts zu hören - auf www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/podcast, über iTunes, Spotify und Deezer.

#GNTM auf IGTV

Die neueste Folge verpasst oder Lust, die besten Momente mit den Topmodel-Anwärterinnen noch einmal zu erleben? Klaudia mit K präsentiert und kommentiert auf dem #GNTM-Instagramprofil (www.instagram.com/germanysnexttopmodel) jeden Freitagmittag die Highlights der neuesten Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf Instagram TV. Kurz und knapp mit einer ordentlichen Portion Humor.

