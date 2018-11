Zum Tod von Stan Lee: ProSieben und ProSieben MAXX ändern Programm am heutigen Dienstag

Zum Tod von Stan Lee: ProSieben und ProSieben MAXX ändert Programm am heutigen Dienstag Er war der Vater von Spider-Man, Iron Man und vieler anderer Superhelden. Am Montag starb Stan Lee im Alter von 95 Jahren. ProSieben ändert aus diesem Anlass sein Programm am heutigen Dienstag: Bereits um 16:35 Uhr... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - 13. November 2018. Er war der Vater von Spider-Man, Iron Man und vieler anderer Superhelden. Am Montag starb Stan Lee im Alter von 95 Jahren. ProSieben ändert aus diesem Anlass sein Programm am heutigen Dienstag: Bereits um 16:35 Uhr trifft Sheldon (Jim Parsons) in "The Big Bang Theory" auf den Großmeister der Comic-Welt und möchte unbedingt ein Autogramm. "taff" widmet sich ebenfalls ab 17:00 Uhr dem Leben von Stan Lee. Nach der aktuellen Folge um 20:15 Uhr begegnen "Die Simpsons" ab 20:45 Uhr dem Marvel-Mastermind in diversen Cameos in drei aufeinanderfolgenden Episoden.

Außerdem zeigt ProSieben MAXX fünf Episoden der Doku-Serie "Stan Lee's Superhumans" ab 01:10 Uhr. Darin geht Stan Lee persönlich auf die Suche nach Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Das Line-up am 13. November 2018 auf ProSieben: 16:35 Uhr: Folge "Sheldon pro se" von "The Big Bang Theory" 17:00 Uhr: "taff" 20:45 Uhr: Folge "Der rasende Wüterich" von "Die Simpsons" 21:15 Uhr: Folge "Manga Love Story" von "Die Simpsons" 21:45 Uhr: Folge "Ich weiß, was du getudel-tan hast" von "Die Simpsons"

Das Line-up am 13. November 2018 auf ProSieben MAXX: 01:10 Uhr: Folge "Die Unzerstörbaren" von "Stan Lee's Superhumans" 02:00 Uhr: Folge "Das Stahlgesicht" von "Stan Lee's Superhumans" 02:50 Uhr: Folge "Von den Spinnen gelernt" von "Stan Lee's Superhumans" 03:35 Uhr: Folge "Die Feuermenschen" von "Stan Lee's Superhumans" 04:20 Uhr: Folge "Die Schlucker" von "Stan Lee's Superhumans"

