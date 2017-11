"The Voice of Germany"-Premiere: Ein Weltstar singt eine Blind Audition - und die Coaches haben keine Ahnung

âThe Voice of GermanyÕ-Premiere: Ein Weltstar singt eine Blind Audition - und die Coaches haben keine Ahnung Das gab es bei âThe Voice of GermanyÕ noch nie. Ein Weltstar singt am Donnerstag auf ProSieben eine Blind Audition - und Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und die Fanta 2 sind... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) -

Das gab es bei "The Voice of Germany" noch nie. Ein Weltstar singt am Donnerstag auf ProSieben eine Blind Audition - und Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber und die Fanta 2 sind ahnungslos. Welcher Coach drückt den Buzzer? Wer erkennt Rita Ora mit ihrer aktuellen Single "Your Song"? Rita Ora im Interview: "Mark ist großartig" Sie haben in Ihrer Karriere schon zehn Platin-Platten erhalten. Warum singen Sie in einer Blind Audition? "Ich mag es, Regeln zu brechen. Es ist so cool, alle zu überraschen. Normalerweise sitze ich auch im Stuhl. Ich war Coach bei 'The Voice UK'." Kannten Sie die deutschen Coaches vor der Blind Audition? "Ich habe von ihnen gehört, kannte sie aber nicht. Aber natürlich habe ich mich im Vorfeld über die deutschen Coaches informiert. Ich bin gerne vorbereitet. Ich finde Mark großartig." Was ist das Besondere an den Blind Auditions? "'The Voice' ist für mich so besonders, weil es neuen Künstlern eine Plattform bietet. Am Anfang haben alle Talente einen Traum und durch die Sendung lernt man diese Menschen kennen und denkt darüber nach, wie sehr sie ihren Traum leben wollen. Es ist mehr als eine TV-Show!" "The Voice of Germany", immer donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr Alle Infos zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de. Tickets und Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt es auf www.thevoiceofgermany.de/tour.

Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Anita Richtmann Tel. 089-9507-1192, -1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Anita.Richtmann@ProSiebenSat1.com Bildredaktion: Susi Lindlbauer, Johanna Brinkmann Tel. 030-3198-80822, 089- 9507-1161 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell