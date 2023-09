immowelt

Immobilie sicher und sorgenfrei verkaufen: immowelt führt persönlichen Beratungsservice für Eigentümer ein

Nürnberg (ots)

Neuer Service von immowelt: Persönliche Beratung für verkaufsbereite Immobilieneigentümer

Einfach, kostenlos und unverbindlich: Speziell geschulte Coaches begleiten über den kompletten Verkaufsprozess

Auf Wunsch: Schnelle und unkomplizierte Vermittlung von passenden Immobilienprofis vor Ort

Der Verkauf einer Immobilie ist eine komplexe Angelegenheit. Viele Eigentümer sind daher verunsichert: Welche Unterlagen und Dokumente sind nötig? Was ist der richtige Verkaufspreis? Welche Steuern und Gebühren fallen an? Die neuen kompetenten immowelt Eigentümer-Coaches helfen Immobilienbesitzern mit Verkaufswunsch im persönlichen Gespräch durch den kompletten Verkaufsprozess - kostenlos, unverbindlich und bequem per Telefon.

"Eine Immobilie zu verkaufen ist kein alltägliches Geschäft. Es geht um viel Geld und auf dem Weg lauern einige Fallstricke", sagt Felix Kusch, immowelt Geschäftsführer. "Mit der Beratung eines erfahrenen Immobilienprofis sind Eigentümer gerade in diesen unruhigen Zeiten auf der sicheren Seite, zum Beispiel was den richtigen Verkaufspreis betrifft. So finden Eigentümer schnell und stressfrei einen Käufer für die eigene Immobilie."

Sorgenfrei und entspannt dank kompetenter Beratung durch Profis

Den Service eines immowelt Eigentümer-Coaches in Anspruch zu nehmen, ist denkbar einfach. Über ein Online-Formular hinterlassen verkaufswillige Eigentümer einfach ihre Kontaktinformationen sowie Rahmendaten über ihr Haus oder ihre Wohnung. Ein speziell geschulter immowelt Mitarbeiter ruft zurück und bespricht mit dem Eigentümer alle weiteren Schritte zur erfolgreichen Vermarktung der Immobilie. Auf Wunsch werden auch bis zu 3 Makler aus der Region vermittelt, die persönlich und vor Ort beim Verkauf der Immobile helfen. Der immowelt Eigentümer-Coach begleitet den Eigentümer durch den gesamten Verkaufsprozess und ist jederzeit bei Fragen und Unklarheiten ansprechbar. Mit vertrauenswürdigen Profis an der Seite gelingt der Verkauf der Immobilie für den Eigentümer entspannt und sorgenfrei. Der persönliche Beratungsservice eines immowelt Eigentümer-Coaches ist für Eigentümer kostenfrei und unverbindlich.

Weitere Informationen über die immowelt Eigentümer-Coaches unter immowelt.de/anbieten/eigentuemer-coach

Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.de.

Über immowelt.de:

immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.

Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immowelt Portale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland und Österreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende erfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.

Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze in Frankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SE ist.

Original-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuell