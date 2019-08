Pixum

Anpfiff zur neuen Handballsaison: Pixum ist erneut Namensgeber des Pixum Super Cups

Köln (ots)

Am 21. August, ist es wieder soweit: Der Pixum Super Cup markiert den Saisonauftakt der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga (LIQUI MOLY HBL). Als offizieller Foto- und Druckpartner ist der Online-Fotoservice Pixum nun zum fünften Mal als Gastgeber mit von der Partie. Neben dem Aufeinandertreffen von Meister und Pokalsieger der vergangenen Saison, dürfen sich die Besucher auf umfangreiche Fotoaktionen wie die Fotoausstellung "HAND. KOPF. HERZ" freuen, die auf gemeinschaftliche Initiative vom Deutschen Handballbund, der LIQUI MOLY HBL und Pixum entstanden ist.

Wenn beim diesjährigen Pixum Super Cup der amtierende Deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt gegen den aktuellen DHB-Pokalsieger THW Kiel antritt, ist der Online-Fotoservice Pixum live vor Ort. Als offizieller Foto- und Druck Partner des DHB und der LIQUI MOLY HBL engagiert sich Pixum mit verschiedenen Fotoaktionen rund um die packende Handballpartie im ISS DOME in Düsseldorf.

Als Highlight des Pixum Super Cups 2019 dürfen sich ausgewählte Besucher auf die Fotoausstellung "HAND. KOPF. HERZ" von Fotografin Jara Reker freuen. In ihren Aufnahmen zeigt sie die Hände verschiedener Spieler, die jeweils einen anderen Buchstaben des Fingeralphabets aus der Gebärdensprache formen. Die besondere Ausstellung setzt ein Zeichen für die herausragenden Leistungen sowie für Diversität und Toleranz im Handballsport. Auch außerhalb des Pixum Super Cups ist die Ausstellung online unter https://www.pixum.de/hand-kopf-herz sowie zum "Tag des Handballs" am 26.10.2019 in Hannover öffentlich zugänglich.

Als weitere Sehenswürdigkeit begeistert "Ulli der Bulli" die Handball-Fans vor der Halle. In diesem Oldtimer-Bulli können Besucher ihre persönlichen Videobotschaften an die Teams aufnehmen, die im Anschluss über den großen Bildschirmwürfel in der Halle vor Publikum zu sehen sind. Während der Spielpausen sorgt zudem eine "Pixum Kiss Cam" für Unterhaltung bei den Zuschauern.

An der Pixum Fotobox im öffentlichen Bereich können sich Handball-Fans außerdem mit dem Pokal und der Meisterschale fotografieren lassen und den Ausdruck direkt mitnehmen oder ihn über soziale Netzwerke teilen.

Mehr Informationen zum Handball-Engagement von Pixum unter https://www.pixum.de/partnerschaften/hbl-kooperation.

