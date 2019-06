Unilever Deutschland GmbH

Domestos unterstützt Initiative für bessere Schultoiletten

Die Gewinner des bundesweiten Wettbewerbs "Toiletten machen Schule®" stehen fest

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung sind am 4. Juni die Sieger und Sonderpreisträger des bundesweiten "Toiletten machen Schule®"-Wettbewerbs der German Toilet Organization e.V. in Berlin geehrt worden. Die drei Siegerschulen aus Berlin, Remscheid und Saarbrücken erhielten jeweils 10.000 EUR sowie weitere Sachpreise im Wert von über 6.000 EUR. Das Preisgeld soll die Schulen befähigen, ihr Wettbewerbskonzept zur Verbesserung ihrer Schultoiletten-Situation vollständig umzusetzen.

Die Resonanz auf den Wettbewerb war überragend: 80 Schulen mit 37.000 Schüler*innen aus 14 Bundesländern haben Initiativen zur Verbesserung ihrer Schultoiletten und -waschräume ins Leben gerufen und Wettbewerbsbeiträge eingereicht. Dabei überraschte nicht nur die hohe Teilnehmerzahl, sondern auch die außerordentliche Qualität der Bewerbungen. Neben 70 Seiten starken Konzepten, bedruckten Klopapierrollen, selbstgebauten Modellen, 15 Filmen und wurde sogar ein E-Book erstellt.

"Wir gratulieren den Gewinnern und freuen uns, dass wir mit Domestos im Rahmen unserer Unterstützung der German Toilet Organisation aktiv die langfristige Verbesserung der sanitären Anlagen in den Schulen voran treiben können", freut sich Caroline Schwieger, die verantwortlich für das Home Care-Geschäft bei Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist. "Das große Interesse zeigt uns, wie relevant das Thema auch hierzulande in Deutschland ist."

Domestos, Unilevers Hygiene-Experte, tritt sowohl national als auch international gegen schlechte Sanitärversorgung und damit zusammenhängende, ansteckende Krankheiten ein. Dabei leistet die Marke einen wertvollen Beitrag zum Unilever Sustainable Living Plan (USLP), dem Nachhaltigkeitsplan des Unternehmens. Bis 2020 möchte sich Unilevers Hygiene-Experte dafür einsetzen, dass 25 Millionen Menschen einen besseren Zugang zu Toiletten haben. So engagiert sich Domestos weltweit im Rahmen eines UNICEF Programmes dafür, den sicheren Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene zu unterstützen.

Ziel ist es auch, insbesondere Kinder in einer hygienischen Umgebung aufwachsen zu lassen. Somit wird nicht nur ansteckenden Krankheiten vorgebeugt, sondern auch Fehlzeiten an Schulen entgegengewirkt. Dies ist besonders bedeutend in Regionen, in denen Bildung ein kostbares Gut ist. In Vietnam und Südafrika konnten bereits über eine Million Menschen durch den Bau von Sanitäreinrichtungen erreicht werden.

Weitere Informationen zum Wettbewerb "Toiletten machen Schule®" können hier abgerufen werden: www.toiletten-machen-schule.de

