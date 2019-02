Unilever Deutschland GmbH

Neue Sorten KINDER Ice Cream: Prominente feiern Launch im weltweit ersten Frozen Store

Hamburg (ots)

Eiskalte Weltpremiere - mit dem ersten eingefrorenen Laden, dem Frozen Store, präsentiert KINDER Ice Cream in Hamburg seine neuen Sorten: KINDER Bueno Ice Cream Bar und KINDER Joy Ice Cream. Bei der exklusiven Eröffnung am 20. Februar waren die prominenten Fans Verona Pooth und ihr Sohn Diego, Daniela Katzenberger sowie Cathy Hummels mit von der Partie. Noch drei Tage lang wartet auf alle Besucher nicht nur gratis Eis, sondern ein arktisches Erlebnis mit verschiedenen Mitmachaktionen, die alle Sinne ansprechen.

KINDER Ice Cream hat erstmals die beliebten Schoko-Spezialitäten Bueno und KINDER Joy im Originalformat vereist und mit letzterem das erste Eis in Ei-Form kreiert. Zum Launch dieser Neuheiten eröffnete die Eismarke mitten in der Hamburger Innenstadt den weltweit ersten Frozen Store, um das Eis einmalig erlebbar zu machen. So ein eisiges Spektakel gab es noch nie. Zahlreiche Prominente wie Verona Pooth mit Sohn Diego, Daniela Katzenberger und Cathy Hummels ließen sich dieses besondere Event nicht entgehen. Eiszapfen hängen von der Decke, gefrorene KINDER Bueno Ice Cream Riegel und KINDER Joy Ice Cream Eier verbergen sich in Eisblöcken und arktischer Wind pfeift durch den Raum, während Eis klangvoll knackt. Dazu gibt es Gratis-Kostproben für alle Besucher. "Ich habe schon viele Store-Openings erlebt, aber in einem Laden, der aussieht wie eine Eisgrotte, war ich noch nie", so Verona Pooth. "Auch mein Sohn Diego ist fasziniert von der abenteuerlichen Arktis-Welt". Cathy Hummels ist ebenfalls begeistert: "Ich kann mich noch genau an meinen ersten KINDER Bueno Riegel erinnern, denn ich bin ein riesen Fan. Klasse, dass das Eis genauso schmeckt - nur eben eisgekühlt."

Arktisches Abenteuer in Hamburg

Nach dem erfolgreichen Launch der ersten KINDER Ice Cream Sorten im vergangenen Jahr kommen jetzt die beiden Innovationen KINDER Bueno Ice Cream Bar und KINDER Joy Ice Cream auf den Markt. Sie entsprechen ihren Schokoladen-Vorbildern nun sowohl geschmacklich als auch im Format - nur endlich vereist. "Mit unserem Frozen Store knüpfen wir an den KINDER Ice Cream Hype aus 2018 an und setzen dieses Jahr noch einen drauf. Denn der Frozen Store ist im wahrsten Sinne ein Eisladen: Wir haben es nicht nur geschafft, die beliebten KINDER Klassiker im Originalformat zu vereisen, sondern einen ganzen Laden. Dort bieten wir den Fans ein eiskaltes Vergnügen für alle Sinne - das gab es so noch nie", sagt Christiane Haasis, Vice President Refreshment - Ice Cream & Tea - Dach, Unilever.

Vom 21. bis 23. Februar ist der Store zwischen 11 Uhr und 20 Uhr in Hamburg, Hohe Bleichen 10, für alle Besucher geöffnet. Es gilt also, schnell in der Hansestadt vorbeizuschauen. Weitere Infos unter www.kindereiszeit.de.

