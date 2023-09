NTT DATA Business Solutions AG

NTT DATA übernimmt Conexos und erweitert eigenes Software-Produktportfolio

Bielefeld (ots)

Die NTT DATA Business Solutions AG übernimmt Conexos, den führenden Lösungsanbieter für Handelsunternehmen in Brasilien, und baut sein eigenes Produktportfolio im Softwarebereich weiter aus. Das 1998 gegründete Unternehmen Conexos unterstützt Kunden in Einzelhandel, Handel, Logistik, Industrie und an Rohstoffbörsen. Sein Top-Produkt, die Software "Conexos Cloud" für das Global Trade Management (GTM), konzentriert sich auf eine umfassende Verwaltung des Außenhandels, von der Transparenz in der internationalen Logistik bis hin zu den komplexesten Prozessen in den Bereichen Zollabfertigung, Sonderregelungen, Währungsumrechnung und Besteuerung.

Die Import- und Exportlogistik für Waren und Rohstoffe in Brasilien ist komplex und stark reguliert. Zudem unterscheiden sich die Berechnung der Steuern und die Kommunikation mit dem regierungseigenen Außenhandelssystem Siscomex stark von anderen Ländern. Im Zuge der Übernahme bündeln nun beide Unternehmen ihre Kompetenzen zu einem exklusiven Angebot: Dabei ermöglicht NTT DATA Business Solutions die Transformation zu SAP® S/4HANA und hält mehrere steuerliche Lösungen bereit. Conexos erleichtert mit der GTM-Software eine effiziente und flexible Ein- und Ausfuhrkontrolle, optimiert Prozesse gezielt und sorgt dabei für transparentere, überschaubarere und regelkonformere Außenhandelstransaktionen.

"Durch die Übernahme von Conexos unterstreichen wir unsere ambitionierten Wachstumspläne in Brasilien. Gleichzeitig verfolgen wir unsere konsequente Wachstumsstrategie im eigenen Softwaresegment weiter", sagt Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions und EVP von NTT DATA, Inc. "Wir möchten unsere Kunden in Brasilien mit einer Komplettlösung aus SAP® und unserer eigenen Software unterstützen, die genau auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Gemeinsam mit Conexos stellen wir eine GTM-Software bereit, die die Arbeit unserer Kunden wirksam erleichtert und dank der vorhandenen API-Struktur problemlos in SAP integriert werden kann."

Der Welthandel ist ein komplexes System des Austauschs von Waren, Dienstleistungen und Kapital über Landesgrenzen hinweg. Die Vielzahl der Akteure, rechtliche Rahmenbedingungen, Zölle und nicht tarifäre Handelshemmnisse, wie Kontingente, Embargos, technische Normen und Zollverfahren, führen zu komplexen Interaktionen. In diesem Zusammenhang hat Conexos ein umfassendes, modulares SaaS-Produkt (Software as a Service) entwickelt, das Im- und Exportprozesse für Kunden automatisiert. Das Ziel: bürokratische Hürden abbauen und eine effiziente Zollabfertigung gewährleisten. Dank der Synergieeffekte durch das Zusammenwirken von 65 integrierten Software-Bots kann die Plattform repetitive Routineaufgaben übernehmen, Mitarbeiter entlasten und potenzielle menschliche Fehler vermeiden. Zusätzlich unterstützen über 4 000 Berichte strategische Entscheidungen maßgeblich.

"Bei der Entwicklung von Conexos Cloud lag unser Fokus klar auf Schnelligkeit und Flexibilität. Das befähigt Unternehmen, die ungeheuren Daten- und Transaktionsaufkommen ihrer Logistiksysteme zu verwalten", erklärt Claudenir Scalzer, Geschäftsführer und Gründer von Conexos. "Mit Kunden, die SAP nutzen, haben wir bereits die ersten Projekte angeschoben. Der Zusammenschluss mit NTT DATA Business Solutions vergrößert die Reichweite unserer Produkte enorm und bietet uns die Gelegenheit, den Außenhandel zu modernisieren."

Beide Unternehmen haben bereits unter der Marke GUEPARDO - Fostering Finance, einem Portfolio hybrider Finanzprodukte aus Cloud- und on-premise-Komponenten, erfolgreich zusammengearbeitet. "GUEPARDO Global Trade by Conexos ist ein Ergebnis unserer aktiven Partnerschaft", erläutert Ricardo Fachin, Geschäftsführer der NTT DATA Business Solutions Brazil. "Diese leistungsstarke Management-Plattform kann bis zu 70 % der Routineaufgaben der wichtigsten Player im Außenhandel automatisieren. Gemeinsam können wir unser profundes Fachwissen noch wirksamer bündeln, damit unsere Leistungen für noch mehr Kunden attraktiv werden."

Im Rahmen der Übernahme wechseln mehr als 300 Bestandskunden von Conexos zu NTT/NTT DATA Group. Potenzial bietet auch eine künftige Expansion in den gesamten lateinamerikanischen Markt. Die aktuell nur in Brasilien verfügbare Software Conexos Cloud ist bereits für Unternehmen in Lateinamerika angepasst und auch in Spanisch und Englisch erhältlich.

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions treibt Innovationen voran: Von der Beratung und Implementierung bis hin zu Managed Services und darüber hinaus erweitert das Beratungshaus kontinuierlich SAP-Lösungen und -Technologien, damit sie für Unternehmen - und ihre Mitarbeitenden - funktionieren. Für sein Ziel, andere Unternehmen bei ihren Bemühungen rund um Transformation, Wachstum und Geschäftserfolg zu unterstützen, greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen - individuell und über sämtliche Geschäftsbereiche hinweg. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 13.500 Menschen in über 30 Ländern.

Über NTT DATA

NTT DATA - ein Teil der NTT Group - ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung sowie Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries. Please see https://www.sap.com/copyright for additional trademark information and notices. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies.

