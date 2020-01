itelligence AG

itelligence AG gründet einen CRM-Geschäftsbereich aus

itmX zielt auf mehr als mittelständische Fertigungsbetriebe

Bild-Infos

Download

Bielefeld / Pforzheim (ots)

Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) gründet zum 1. Januar 2020 einen Teil des Lösungsgeschäfts für Customer Relationship-Management (CRM) in das Tochterunternehmen itmX GmbH aus. Zielkunden der neuen Gesellschaft sind mittelständische Fertiger und Projektdienstleister.

itmX richtet sich an Unternehmen, die SAP ERP oder SAP S/4HANA im Einsatz haben oder einführen wollen und eine eng integrierte Lösung für Customer Relationship Management (CRM) suchen. Die Marke itmX kombiniert die Begriffe Innovation, Trust, Mindfulness (Achtsamkeit) und Experience. Der Kundenfokus umfasst Unternehmen mit 100 bis 10.000 Mitarbeiter aus den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Projektfertigung, Projektdienstleistung, Handel, Hightech, und Elektro.

"Unser primärer Zielmarkt ist der Mittelstand, der keine Millionenbeträge für CRM-Lösungen ausgeben will", berichtet itmX-Geschäftsführer Stefan Eller.

Stammsitz der itmX GmbH mit 50 Mitarbeitern ist Pforzheim. Geschäftsführer sind Stefan Eller, Holger Kunzmann und Michael Stump. Im Rahmen einer engen Partnerschaft mit itelligence und dem Mutterkonzern NTT DATA nutzt das Unternehmen gemeinsame Netzwerke für Vertrieb, Beratung, Entwicklung und Support auf globaler Ebene. Das Hauptproduktlinie von itmX ist die eXperience-Suite für Marketing, Commerce, Sales und Analytics, eine voll in SAP integrierte CRM-Suite.

"Wir vermeiden Schnittstellen, indem wir sämtliche CRM-Prozesse und Funktionen an die Prozesse und Datenmodelle des ERP-Systems anbinden", erklärt Eller. "So entstehen durchgängige Businessszenarien. Die User Experience unserer Lösungen steigt, gleichzeitig sinken die Kosten für Einführung und Betrieb."

itmX Days - 14. Mai 2020 in Pforzheim

Am 14. Mai präsentiert sich itmX im CongressCentrum Pforzheim mit der neuen Hausmesse "itmX Days". Bestandskunden und Interessenten informieren sich dort über Markttrends, die Roadmaps zu den einzelnen CRM-Lösungen und diskutieren Erfahrungsberichte von Kunden. Die CRM-Spezialisten zeigen auf, wie künstliche Intelligenz in Lösungen für Marketing, Vertrieb und Service Einzug hält und demonstrieren Self-Service-Szenarien in modernen Commerce- und Portalanwendungen sowie Applikationen für Marketing Automation. Am 15. Mai lädt itmX dann zu InnerCircle Meetings in die Geschäftsräume der itmX, Stuttgarter Str. 8, 75179 Pforzheim, ein.

Über itelligence

Die itelligence AG (https://itelligencegroup.com/de/) verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren. Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt über 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 25 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. www.itelligencegroup.com

Pressekontakt:

Head of Corporate Public Relations itelligence AG

Silvia Dicke

itelligence AG

Königsbreede 1

D-33605 Bielefeld

E: silvia.dicke@itelligence.de

T: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107

W: http://itelligencegroup.com/de/

Original-Content von: itelligence AG, übermittelt durch news aktuell