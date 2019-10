itelligence AG

itelligence-Gruppe erzielt Einigung zur Mehrheitsbeteiligung an FH in Brasilien

São Paulo / Bielefeld (ots)

Starke Allianz für innovatives SAP Business zwischen Deutschland und Brasilien

itelligence (https://itelligencegroup.com/de/), weltweit führendes SAP-Beratungsunternehmen innerhalb der NTT DATA Gruppe, gibt heute die Einigung zur Mehrheitsbeteiligung an FH S.A.(https://www.fh.com.br/eng/) (FH) zum Einstieg in den brasilianischen SAP-Markt bekannt. Entsprechend den üblichen Marktregularien ist das Closing der Transaktion von der Freigabe durch die brasilianische Kartellbehörde (CADE) sowie von der Erfüllung weiterer üblicher Auflagen abhängig. Mit der Freigabe durch CADE wird in den nächsten Wochen gerechnet.

Die 1999 gegründete FH ist eines der führenden SAP-Beratungs- und Entwicklungshäuser in Brasilien. Ihre auf SAP basierende Steuerlösung wird von Unternehmen eingesetzt, die zusammen mehr als 8% des brasilianischen Bruttosozialprodukts ausmachen. Auch global besitzt das Unternehmen eine herausragende Marktposition. So ist FH in Lateinamerika der führende Anbieter im Bereich von SAPs Customer Experience Portfolio und hat viele erfolgreiche SAP Rollout-Projekte in mehr als 30 Ländern durchgeführt.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Als global agierendes Unternehmen, mit nunmehr 26 eigenen Tochtergesellschaften, ist die Übernahme von FH für die itelligence-Gruppe eine strategische Expansion in den lateinamerikanischen Markt. Wir gewinnen 700 SAP-Kolleginnen und Kollegen an sechs Standorten in Brasilien, die jetzt Teil eines globalen Teams von 9.200 Mitarbeitern sind. Mit der eigenen IP von FH, kombiniert mit innovativen Technologien von SAP, sind wir bestens gerüstet, um innerhalb und außerhalb Brasiliens weiter zu wachsen."

Mit der Akquisition baut die itelligence-Gruppe ihre Präsenz in einer der derzeit wachstumsstärksten Wirtschaftsregionen der Welt aus. Laut IDC und Gartner ist Brasilien international der achtgrößte IT-Markt. Laut Marktanalysten wuchs er 2018 um 9,8% und für den Zeitraum bis 2024 wird ein signifikantes Wachstum über dem globalen Durchschnitt erwartet.

Durch gestiegene rechtliche Auflagen an Transparenz und Compliance von Unternehmen gibt es in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft eine hohe Nachfrage insbesondere nach ERP-Software und Finanzmanagement-Lösungen. Großes Wachstumspotenzial sehen beide Partner auch in den Bereichen Marketing, CRM, e-Commerce und für IoT-Lösungen (Internet of Things).

Ricardo Fachin, CEO von FH: "Über 20 Jahre haben wir zusammen mit unseren Kunden Know-how in verschiedenen Geschäftsprozessen generiert und Software- und Serviceangebote entwickelt, um Menschen in Unternehmen aus den Bereichen: Manufacturing, Agribusiness, Retail, Professional Services, Finance und Utilities zu helfen. Wir setzen auf Innovation, um das Geschäft unserer Kunden zu vereinfachen. Im Jahr 2018 haben wir ECG, die Cloud-basierte Steuer- und e-invoicing Software vorgestellt und 2019 unsere Steuersoftware Guepardo mit Funktionalitäten des Machine Learnings ausgestattet. In dieser neuen Phase zählen wir nun auf das Know-how und die globale Präsenz von itelligence, um unsere Position auf dem brasilianischen Markt zu stärken und unser Angebot an Software und Dienstleistungen zu erweitern. Damit werden sich neue Chancen nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für unsere Mitarbeiter ergeben. Wir sind jetzt auch besser qualifiziert, um die Bedürfnisse unserer Kunden mit internationalen Operationen zu erfüllen und werden unsere Position als einer der Favoriten bei der Auswahl als strategischer Technologiepartner noch weiter festigen können."

Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Parteien Verschwiegenheit vereinbart.

Ansprechpartner für die Presse: Head of Corporate Public Relations itelligence AG Silvia Dicke itelligence AG Tel.: +49 (0) 521 / 9 14 48 - 107 E-Mail: silvia.dicke@itelligence.de

FH

FH (https://www.fh.com.br/eng/) ist ein brasilianisches Unternehmen mit solidem Wachstum. Als wichtiger SAP-Partner bietet es SAP Dienstleistungen und Softwareentwicklung an. Es bietet seinen Kunden ein End-to-End Angebot für SAP S/4HANA, SAP C/4HANA und die eigene Steuersoftware (GUEPARDO und ECG) an. Als SAP Gold Partner betreut es seine Kunden an sechs Standorten in Brasilien und verfügt über einen PCoE zertifizierten Support Center (SAP Partner Center of Expertise) in Curitiba/Brasilien. https://www.fh.com.br

itelligence

itelligence (https://itelligencegroup.com/de/) verbindet innovative SAP Software und Technologien mit Dienstleistungen und eigenen Produkten für die Transformation von IT-Landschaften und Geschäftsprozessen. Als SAP Global Platinum Partner begleitet itelligence den Mittelstand und Großunternehmen weltweit in allen Phasen der Transformation. Das Leistungsangebot umfasst IT-Strategie- und Transformationsberatung, Softwarebereitstellung, Implementierung, sowie Application Management und Managed Cloud Services. Dabei kombiniert das Unternehmen lokale Präsenz und globale Fähigkeiten mit umfassender Branchenexpertise. itelligence tritt an, um gemeinsam mit dem Kunden Neues zu schaffen und Innovationen durch IT Einsatz zu ermöglichen - und dies über alle Geschäftsbereiche des Kunden hinweg. Darauf vertrauen tausende zufriedene Unternehmen, teilweise schon seit der Gründung von itelligence vor 30 Jahren. Zahlreiche Auszeichnungen durch SAP und führende Analysten belegen, dass itelligence einen wichtigen Beitrag zu Innovation und langfristigem Geschäftserfolg leistet. Für das renommierte Wirtschaftsmagazin "brand eins" gehört itelligence zu den besten und verlässlichsten Unternehmensberatern in Deutschland. itelligence ist ein Unternehmen der NTT DATA Gruppe und beschäftigt rund 9.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Ländern. 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 926,6 Mio. Euro. https://itelligencegroup.com

