Genossenschaftsverband Bayern e.V.

LfA-Förderbilanz 2022 mit den Genossenschaftsbanken: 660 Millionen Euro an Förderkrediten für Bayerns Mittelstand

München (ots)

LfA-Förderbilanz 2022 mit den Genossenschaftsbanken:

· 2.300 Zusagen für bayerische Unternehmen und Gründer

· Bewährte Zusammenarbeit trägt zur Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Bayern bei

Im Jahr 2022 haben die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken Förderkredite der LfA Förderbank Bayern in Höhe von mehr als 660 Millionen Euro vergeben. Mit über 2.300 Zusagen für Mittelstand und Selbständige in Bayern stehen sie für mehr als 47 Prozent der im vergangenen Jahr insgesamt zugesagten LfA-Programmkredite. Die Genossenschaftsbanken sind einer der wichtigsten Partner der LfA im Fördergeschäft.

"Mit ihrem Know-how zu den flexibel einsetzbaren Förderangeboten der LfA ermöglichen die Beraterinnen und Berater der Genossenschaftsbanken Existenzgründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen passgenaue Finanzierungen zu attraktiven Konditionen. Erfreulicherweise haben die Betriebe und Selbständigen im vergangenen Jahr die Fördermittel trotz der zahlreichen Herausforderungen und Krisenstimmung in erster Linie genutzt, um in ihre langfristige Zukunftsfähigkeit zu investieren. Auf diesem Weg werden wir ihnen gemeinsam mit den Genossenschaftsbanken auch in Zukunft zur Seite stehen und sie auch bei den Herausforderungen der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit unterstützen", kommentiert Hans Peter Göttler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LfA, die Zahlen.

Gregor Scheller, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands Bayern, ergänzt: "Die bewährte Kooperation der Volksbanken und Raiffeisenbanken mit der LfA ist ein Erfolgsmodell. Die flexiblen Förderangebote der LfA geben den bayerischen Unternehmen und Gründern die Möglichkeit, langfristig ausgerichtete Investitionen zu verwirklichen. Als Hausbanken sorgen die fest in den Regionen verwurzelten Volksbanken und Raiffeisenbanken dafür, dass die Fördermittel ihre Wirkung entfalten. Zusammen ermöglichen wir Zukunft."

Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung des Mittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich bei den Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht. Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben. Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung: Telefon 089 / 21 24 - 10 00

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehr als 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen 1.169 Mitgliedern zählen 197 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 972 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie, Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000 Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größten mittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat (Stand: 31.12.2022).

Original-Content von: Genossenschaftsverband Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell