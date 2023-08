Gemeinsam einzigartig in Kompression / Neue Design-Kampagne für mediven® Rund- und Flachstrick

medi GmbH & Co. KG

Bei der neuen Design-Kampagne von medi trifft Wir-Gefühl auf Individualität. Unter dem Motto "Gemeinsam einzigartig" präsentieren echte Patient:innen die neue mediven Vielfalt für Rund- sowie Flachstrick. Die Kampagne zeigt: Das Leben selbstbewusst gestalten und zugleich den Zusammenhalt in der Community feiern, ist eine einmalige Kombination! Die aufregende mediven Farbpalette mit den zwei neuen Trendfarben Salbeigrün und Flieder unterstützt dabei, die eigene Persönlichkeit zu entfalten und nach außen zu tragen. Alle modebewussten Flachstrick-Held:innen können sich außerdem auf das neue Muster Bloom freuen. Zusätzliches Highlight: Für den mediven cosy ist die Option seitliche Naht als Alternative zur hinteren Naht möglich. Bestellbar sind die neuen Trendfarben und Features ab 4. Oktober 2023.

Beim medizinischen Kompressionsstrumpf mediven cosy können Patient:innen ab Oktober die seitliche Naht als Alternativezur hinteren Naht wählen. Klare Vorteile des neuen, innovativen Features sind:

Bequemes Gefühl in der sensiblen Kniekehle - speziell in der Kombination mit Knie-Funktionszone

Nahtlose Sitz- und Trittfläche: Kein Körpergewicht auf der Naht dank seitlicher Platzierung

Maximale Bewegungsfreiheit im Alltag, Beruf und beim Sport

Erhöhter Tragekomfort an der Ferse durch Optimierung der Fersenkonstruktion

Caroline Sprott hat als medi Testimonial schon einmal vorgefühlt und ist von der seitlichen Naht begeistert: "Ich hätte nicht gedacht, dass man mich noch einmal so überraschen kann. Das ist ein echter Game-Changer! Mit der seitlichen Naht ist die Kompression bequemer, angenehmer in der Kniekehle und die Optik ist klasse. In Zukunft wird kein Mensch denken, dass Betroffene eine medizinische Kompressionsversorgung tragen."

Bringen Farbe ins Spiel: Die Trendfarben Salbeigrün und Flieder

Ab Oktober sind zwei neue Trendfarben für mediven Rund- und Flachstrickversorgungen bestellbar: Flieder und Salbeigrün. Beide Farben verpassen jedem Look eine gewisse Leichtigkeit und lassen sich vielseitig kombinieren sowohl zu Outfits in Erdtönen als auch zu Knallfarben. Zusammen mit Himbeerrot und Kastanie bilden Flieder und Salbeigrün das kommende mediven Trendfarben-Quartett. Die Trendfarbe Mangogelb sowie die Standardfarben Rosé und Bronze für Rundstrick sind noch bis 15. September 2023 bestellbar.

Wie entstehen die medi Trendfarben?

Viele der Zukunftstendenzen werden auf den Laufstegen der großen Designer geboren. Einen guten Indikator, welche Farbtrends den Ton angeben, liefern den medi Verantwortlichen aber auch aktuelle Trendforschungsreports und insbesondere Umfragen im Fachhandel sowie der Community. Sonja Schmidt, Produktmanagerin Vascular bei medi, über die Inspiration zur aktuellen Design-Kampagne: "Farbtrends sind immer ein Spiegel gesellschaftlicher Strömungen und wonach sich Menschen sehnen. Salbeigrün und Flieder stehen für Hoffnung, Natürlichkeit und die Rückkehr zu mehr Leichtigkeit. Pastelltöne allgemein strahlen eine angenehme Entspannung aus und sind ein Garant für gute Laune und modisch variable Looks."

Neue Standardfarben im Sortiment

Warm, zeitlos, vielseitig - das ist die Standardfarbe Sand, die bisher ausschließlich bei der medizinischen Kompressionstherapie von Lip- und Lymphödem zum Einsatz kam. Ab sofort ist Sand ebenfalls für alle rundgestrickten Versorgungen erhältlich. Zudem wird aus der Trendfarbe Grau eine Standardfarbe für Rund- und Flachstrick, die dauerhaft im Sortiment zu finden ist.

Be ME. Think WE.

mediven verbindet den persönlichen Look, eine starke Community und die zuverlässige Versorgung im Fachhandel. Wie in den vergangenen Jahren präsentieren echte Patient:innen anstatt Models die medizinische Kompression von medi. Eine ganz bewusste Entscheidung wie Jenny Götz, Junior Produkt Marketing Managerin Campaign Compression, betont: "Botschaft und Bildsprache der Kampagne sind Programm! Wir bei medi sehen die Patient:innen als Ganzes mit all ihren individuellen Bedürfnissen, Sorgen und Herausforderungen im Alltag. Im Fokus der Kampagne stehen zudem gemeinsame Erlebnisse und eine tiefe Verbundenheit der Community. Es ist uns wichtig, eng im Austausch und nah an den Menschen zu sein, um die medizinische Versorgung bestmöglich danach auszurichten. Mit dem Motto ,Gemeinsam einzigartig' möchten wir außerdem die gute Zusammenarbeit zwischen mehreren Akteuren betonen: Zum Beispiel unsere mit dem Fachhandel oder zwischen Sanitätshaus und Patient:innen."

Neue Gesichter der mediven Design-Kampagne

Erstmalig als Testimonials der mediven Kampagne sind dabei: Tugce Bagceci-Yücel mit der Diagnose Thrombose und Jana Crämer, Lip- und Lymphödem-Betroffene. Bekannt ist Jana Crämer als Bloggerin, Podcasterin und Autorin mehrerer Bücher - in ihrem aktuellen Spiegel Bestseller "Jana, 39, ungeküsst" berichtet sie über ihr Single Dasein und spricht erstmalig über ihre Erkrankung Lip- und Lymphödem. "Ich möchte Vorbild sein für Betroffene und Themen wie Body-Shaming, Mobbing und Ausgrenzung aus der Tabuzone holen", erklärt Jana Crämer. "In der neuen mediven Kampagne finde ich mich uneingeschränkt wieder. Wir Betroffene sollten positiv mit der Erkrankung umgehen, zu uns selbst sowie unserer medizinischen Kompression stehen und uns nicht verstellen, um anderen zu gefallen. Genau dabei unterstützt die mediven Farbvielfalt inklusive Muster- und Kristallkombinationen!"

Mut zum Muster: Der neue blumige Hingucker

Ende 2022 hat die Community zwischen fünf verschiedenen Mustern abgestimmt: Favorit unter den rund 2.500 abgegebenen Stimmen war das florale Bloom. Ab Oktober ersetzt es das Design- und Fashion-Element Dots. Mit den Mustern Nature, Stripes und Classic lässt sich Bloom beliebig mit den zwölf mediven Trend- und Standardfarben kombinieren. Alle Muster sind sowohl für Arm- als auch für Beinversorgungen erhältlich.

