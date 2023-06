medi GmbH & Co. KG

Stützen, betten, korrigieren - medi CAD® Einlagen: Unikate zur individuellen Unterstützung der Füße

Jeder Fuß ist anders und einmalig. Die Füße spielen im Bewegungsapparat eine tragende Rolle. Wenn beispielsweise Fehlstellungen die Körperstatik beeinträchtigen, sind Rückenschmerzen eine häufige Folge. Dann können orthopädische Einlagen Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen positiv beeinflussen und auch Fußschmerzen lindern. Je nach Bearbeitung durch den orthopädischen Fachhandel betten sie den Fuß weich, stützen ihn oder korrigieren sanft eventuelle Fehlstellungen.

Mit der CAD Technologie (computer-aided design) werden orthopädische Einlagen gefertigt, die aufgrund der digital erstellten Fußdaten genau den Anforderungen und Bedürfnissen der Anwender:innen entsprechen. Die Expert:innen im Fachhandel passen die medi CAD Einlagenrohlinge auf dieser Grundlage individuell den Füßen an. So wird das medi CAD Sortiment nahezu jedem Fuß gerecht - für hohen Tragekomfort und mehr Wohlbefinden.

Neu: medi CAD® Fusion - für nahezu jeden Fuß eine Lösung

Bei Fehlstellungen und Beschwerden am Fuß können die individuell gefertigten CAD Einlagen ihn gezielt betten und stützen. Unikate für die Füße: Die neue Produktlinie medi CAD Fusion verbindet die stützende Funktion der Einlage mit der CAD-Technologie. Die Einlage basiert auf dem Fußabdruck und wird am Computer auf Grundlage der digitalen Fußdaten weiter individualisiert. So bietet sie die stützende Funktion für den Fuß genau dort, wo diese bei Belastung benötigt wird.

Die Kombination aus hochwertigen, leichten Materialien sorgt für einen hohen Tragekomfort. Auch bei der Farbgestaltung der Einlage gibt es im Fachhandel eine vielfältige Auswahl. medi CAD Fusion eignet sich so für eine Vielzahl von Versorgungen, beispielsweise auch, wenn die ärztliche Diagnose "Knick-Senkfuß" lautet.

medi CAD® Fusion Einlagen stützen und stabilisieren

Der Einlagenkern der medi CAD Fusion Einlagenrohlinge unterstützt durch seine spezielle Formgebung das Längsgewölbe des Fußes. Kombiniert wird der Unterbau mit einer individuell gefrästen Deckschicht, die auf den digitalen Fußdaten basiert. Da die medi CAD Fusion Einlagen leicht und dünn sind, eignen sie sich für unterschiedliche Schuhtypen, wie Sport-, Alltags- und Business-Schuhe. Das hochwertige EVA-Material bietet einen angenehmen Tragekomfort. EVA (Ethylenvinylacetat) ist ein robuster, beständiger und leichter Kunststoff, der aufgrund seiner Materialeigenschaften (weich, flexibel, dämpfend) oft im medizinischen Bereich eingesetzt wird.

"Wie für mich gemacht": CAD Technologie - Schritt für Schritt zur passgenauen Einlage

CAD bezeichnet das rechnerunterstützte Konstruieren von Produkten. Das bedeutet, dass die spezifischen Fußdaten gehend (dynamisch) und / oder stehend (statisch) erfasst und dargestellt werden. Durch dieses bildgebende Verfahren sind Auffälligkeiten im Abrollverhalten oder in der Standphase erkennbar. Es zeigt auch, wie sich der Druck an der Fußsohle verteilt. Auf dieser Basis werden die CAD Einlagenrohlinge dann digital modelliert und dem Fußabdruck angepasst. Bei Bedarf ermöglichen ergänzende Bauteil-Zusätze wie Polsterungen den bestmöglichen Komfort für die Füße. Anschließend werden die Einlagenrohlinge präzise und computergestützt entsprechend der Fußdaten ausgefräst. Die versorgenden Techniker:innen passen die Einlagen dem Schuh und den individuellen Anforderungen an. Dabei können die Patient:innen die Einlagen zum ersten Mal anprobieren. Bei Bedarf werden sie nachbearbeitet, sodass sie optimal auf deren Bedürfnisse abgestimmt sind.

Orthopädische Einlagen können bei medizinischer Notwendigkeit ärztlich verordnet werden. Im medizinischen Fachhandel werden sie angepasst. Weitere Informationen zu den CAD Einlagen von medi gibt es im Internet unter www.medi.biz/cad-endverbraucher (mit Händlersuche) sowie im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de. Surftipp mit Video: medi.biz/cad-pedomedic

Zwecksetzung: Einlagenrohlinge zur Abgabe an die versorgenden Fachkreise für die Erstellung von Sonderanfertigungen zur indikationsgerechten Versorgung der Patient:innen am Fuß. Die aufgeführten Produkteigenschaften variieren aufgrund der individuellen Bearbeitung durch die Techniker:innen.

medi - ich fühl mich besser. Für das Unternehmen medi leisten am Standort Bayreuth rund 1.800 Mitarbeitende (weltweit rund 3.000) einen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. Das Ziel ist es, Anwender:innen und Patient:innen maximale Therapieerfolge im medizinischen Bereich (medi Medical) und darüber hinaus ein einzigartiges Körpergefühl im Sport- und Fashion-Segment (CEP und ITEM m6) zu ermöglichen. Die Leistungspalette von medi Medical umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptive Kompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen, Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung, orthopädische Einlagen und digitale Gesundheitslösungen. Zudem fließt die langjährige Erfahrung im Bereich der Kompressionstechnologie auch in die Entwicklung von Sport- und Fashion-Produkten mit ein. Der Grundstein für das international erfolgreiche Unternehmen wurde 1951 in Bayreuth gelegt. Heute gilt medi als einer der führenden Hersteller von medizinischen Hilfsmitteln und liefert mit einem Netzwerk aus Distributoren sowie eigenen Niederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de, www.item-m6.com, www.cepsports.com

