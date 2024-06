Rockwell Automation

Rockwell Automation treibt in Zusammenarbeit mit NVIDIA intelligente Automatisierung und mobile Robotik in der Fertigungslogistik voran

Brüssel (ots/PRNewswire)

OTTO Motors by Rockwell Automation entwickelt autonome mobile Roboter der nächsten Generation, die mit NVIDIA-Technologien ausgestattet sind

Rockwell Automation, Inc., das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute weitere Kooperationen mit NVIDIA angekündigt, um die Entwicklung von sichereren und intelligenteren mobilen Industrierobotern mit KI voranzutreiben.

Anfang des Jahres hat Rockwell seine fortwährende Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt gegeben, um den Umfang und die Reichweite von KI in der Fertigung zu erhöhen. Die Zusammenarbeit wird nun auf die Robotik ausgeweitet, um den Einsatz von KI in autonomen mobilen Robotern (AMR) zur Verbesserung der Leistung und Effizienz voranzutreiben. Rockwell bietet AMR- und Produktionsautomatisierungsanwendungen für Industriekunden, die eine höhere Effizienz in ihren Fabriken anstreben. Durch die Integration der NVIDIA Isaac-Robotikplattform wird das Potenzial in diesem Bereich voll ausgeschöpft.

„Wir freuen uns über die fortgesetzte Zusammenarbeit mit NVIDIA", sagt Ryan Gariepy, technischer Leiter, OTTO Motors by Rockwell Automation. „Die industrielle KI-Expertise von Rockwell in Kombination mit den KI- und Robotik-Technologien von NVIDIA wird dazu beitragen, eine aufregende neue Generation autonomer mobiler Roboter zu entwickeln."

Rockwell arbeitet außerdem weiter daran, die NVIDIA Omniverse Cloud Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) in seine Emulate3D-Software zu integrieren, die Anwendern Dateninteroperabilität, Live-Zusammenarbeit und fotorealistisches Grafik-Rendering für die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb von digitalen Zwillingen von Produktionssystemen im industriellen Maßstab bietet.

Laut dem kürzlich veröffentlichten „ Jahresbericht zum Stand der intelligenten Fertigung" ist KI die wichtigste Funktion, von der Hersteller glauben, dass sie die größten geschäftlichen Ergebnisse erzielen wird. Tatsächlich erwarten 83 Prozent der Hersteller, dass sie im Jahr 2024 generative KI in ihren Betrieben einsetzen werden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit umfasst das Rockwell Automation PartnerNetwork™ nun auch NVIDIA, sodass Kunden von Rockwell mehr Anwendungen zur Verfügung stehen, die ihnen helfen, ihre Abläufe widerstandsfähiger, flexibler und nachhaltiger zu gestalten.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um mehr Möglichkeiten zu schaffen und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt ca. 29.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise® in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com.

Informationen zu OTTO Motors von Rockwell Automation

OTTO Motors by Rockwell Automation ist ein weltweit führender Anbieter von autonomen Technologien für den Materialtransport in Produktions- und Lagerhallen. Mit mehr als fünf Millionen Stunden Produktionserfahrung sind die autonomen mobilen Roboter (AMRs) von OTTO für einige der bekanntesten Marken der Welt bei missionskritischen Einsätzen im Einsatz. OTTO Motors wurde von Fast Company als eines der innovativsten Robotik-Unternehmen des Jahres 2023 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter ottomotors.com.

