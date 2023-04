Rockwell Automation

Rockwell Automation unterstützt die Wasserstrategie der Vereinigten Arabischen Emirate durch den Einsatz von Mittelspannungsantrieben für die Entsalzungsanlage Umm Al Quwain

Rockwell Automation Inc., das weltweit größte Unternehmen für die industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat zur Unterstützung der lokalen Wasserstrategie in den Vereinigten Arabischen Emirate Mittelspannungsantriebslösungen mit variabler Frequenz für die Umm Al Quwain Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Entsalzungsanlage geliefert. Die von SIDEM Veolia in Auftrag gegebene Anlage befindet sich 20 km nördlich der Stadt Umm Al Quwain und produziert 150 Millionen Gallonen entsalztes Wasser pro Tag (MIGD) und repräsentiert somit das größte Entsalzungsprojekt in den nördlichen Emiraten.

Umkehrosmose – kurz SWRO – ist eine weit verbreitete Membrantechnologie zur Meerwasseraufbereitung. Das Grundkonzept der SWRO besteht in der Verwendung einer halbdurchlässigen Membran, welche die meisten gelösten Stoffe zurückhält, während das Wasser sie durchdringt.

Als Teil eines Konsortiums war SIDEM Veolia für die Planung und Beschaffung des Projekts verantwortlich, während der chinesische Partner Gezhouba Group International Engineering die Bauarbeiten durchführte. Die Anlage umfasst einen offenen Meerwassereinlass, ein Meerwasserpumpwerk, drei Vorbehandlungsanlagen mit DAF und DMGF, drei Umkehrosmoseanlagen, sowie eine Kläranlage und einen Trinkwasserspeicher.

„SIDEM hat erneut Vertrauen in Rockwell Automation gelegt und sich aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit für unsere PowerFlex® 6000 Mittelspannungsumrichterlösungen entschieden, um die 80 Hauptmotoren des Meerwasseraufbereitungsprozesses anzutreiben", sagte Thierry Ballot, Strategic Account Manager bei Rockwell Automation.

Die Allen-Bradley PowerFlex 6000 Baureihe von Mittelspannungsantrieben bietet mehrere Steuerungsmodi, einschließlich einer Flussvektorsteuerung. Darüber hinaus können jene die Lastspitzen reduzieren, indem sie über den gesamten Drehzahlbereich hinweg mit einem nahezu einheitlichen Leistungsfaktor betrieben werden können. Zudem verfügen sie über einen integrierten Mehrimpuls-Trenntransformator, der niedrige Oberschwingungen auf der Netzseite sowie einen hohen Eingangsleistungsfaktor gewährleistet.

Das Wasser wird an die Federal Electricity & Water Authority (FEWA) geliefert. Die Entsalzungsanlage stellt einen integralen Bestandteil der regionalen Strategie zur Verbesserung der Effizienz ihres Wassernetzes im Rahmen der UAE Water Security Strategy 2036. Die übergeordneten Ziele der Strategie bestehen darin, die Gesamtnachfrage nach Wasserressourcen um 21 Prozent zu senken, den Wasserproduktivitätsindex auf $110 pro Kubikmeter zu erhöhen, den Wasserknappheitsindex um drei Grad zu senken, die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser auf 95 Prozent zu steigern und die nationale Wasserspeicherkapazität auf zwei Tage zu erhöhen.

