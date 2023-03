Rockwell Automation

Greene Enterprise führt entscheidende Mittel der Prozesskontrolle ein, um hocheffiziente und nachhaltige technische Lösung der Abfallwirtschaft zu realisieren

Düsseldorf, Deutschland, 20. März 2023 (ots/PRNewswire)

Dank der vollständig digitalisierten Architektur durch das Prozessleitsystems PlantPAx von Rockwell Automation können mehrstufige Pyrolyse- und Vergasungsprozess optimierte Ergebnisse aufrecht erhalten werden.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute bekannt, dass sein PlantPAx® Prozessleitsystem (Distributed Control System, DCS) eine Schlüsselrolle in einer von dem spanischen Unternehmen Greene Enterprise entwickelten, innovativen und äußerst wirksamen technischen Lösung in der Abfallwirtschaft spielt.

Der Pyrolyse- und Vergasungsprozess von Greene Enterprise kann bis zu 80 Prozent der Abfälle reduzieren, indem jene zu wertvollen Produkten wie Pyrolyseöle oder Biokohle umgewandelt und verarbeitet werden und im Anschluss daran als Rohstoffe in verschiedenen industriellen Prozessen verwendet werden können.

Greene hebt diese Technologie als eine rentable sowie ökologische Lösung für jene Unternehmen hervor, die große Abfallmengen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Richtlinien in Bezug auf Nachhaltigkeit verwalten müssen.

Eric Chalengeas, Regional Vice President, Sales South Region, bei Rockwell Automation, erklärt hierzu: „Nachhaltigkeitskonzepte stellen für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Moderne und digitale Lösungen tragen nicht nur zu einer Verminderung von Produktionsabfällen bei, sondern führen auch dazu, dass – wie in diesem Fall – nach der Entsorgung strengere Kontrollen während der einzelnen Prozesse durchgeführt werden.

„In dieser Anwendung war unser PlantPAx DCS die ideale Prozessleitplattform im Rahmen einer umfangreicheren Bereitstellung von digitalen Tools, zu der unter anderem auch Simulationen von digitalen Zwillingen gehörten. Dieses Projekt kann als gelungenes Beispiel für die Zusammenarbeit innerhalb unseres PartnerNetwork™-Ökosystems gesehen werden, wobei Greene hierbei auch von der Domänenerfahrung unseres Spezialvertriebspartners, TCA-Automation profitierte."

„Unsere Vergasungstechnologie ist so effektiv, weil wir sie in mehrere Schritte unterteilt haben, was uns in jeder Phase mehr Kontrolle gibt", erklärt Vicente Centelles Forner, Manager bei Greene Enterprise. „Dies trägt jedoch auch zu einer zusätzlichen Komplexität mit mehr Variablen bei. Jedoch werden mit dem PlantPAx DCS alle Parameter ständig optimiert."

Die neueste Version des PlantPAx DCS wurde speziell dazu entwickelt, um integraler Bestandteil der digitalen Transformationsstrategien für eine große Auswahl von Prozessanwendungen zu sein. Durch die Vernetzung mit weiteren digitalen Lösungen können Anwender und Hersteller bessere und vor allem schnellere Entscheidungen in Bezug auf die Prozesssteuerung treffen, um zeitnah auf Kundenanforderungen zu reagieren und deren Spezifikationen in kürzester Zeit zu implementieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2030623/0051_GREENE_WEB.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

Original-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuell