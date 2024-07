SCHOTT AG

SCHOTT AG beruft neues Vorstandsmitglied

Mainz (ots)

Der Aufsichtsrat der SCHOTT AG hat beschlossen, Herrn Marcus Knöbel, Leiter der Business Unit Advanced Optics, mit Wirkung zum 01.09.2024 als CFO in den Vorstand der SCHOTT AG zu berufen.

"Mit der Benennung von Herrn Knöbel zum CFO haben wir uns bewusst für einen internen Kandidaten entschieden, welcher neben seinem kaufmännischen Hintergrund auch eine ausgewiesene operative Perspektive in dieses Ressort mitbringt, und wünschen ihm alles Gute für die neue Herausforderung", teilte Dr. Michael Bolle, Vorsitzender des Aufsichtsrates mit.

Herr Knöbel wird innerhalb des Vorstandes die Verantwortung für die Bereiche Finance, Purchasing, Information Technology und Mergers & Acquisitions übernehmen.

Marcus Knöbel folgt auf Herr Dr. Jens Schulte, der seit 2016 dem Vorstand der SCHOTT AG als CFO angehörte und aus eigenem Wunsch zum 30.04.2024 ausgeschieden ist.

