HPI Hasso-Plattner-Institut

Jugendliche entwickeln Lösungen für nachhaltige IT

Potsdam (ots)

Gemeinsam mit dem Young Thinkers Programm des IT-Unternehmens SAP veranstaltet das Hasso-Plattner-Institut (HPI) dieses Jahr wieder die digitale Think Green Academy. Hier lernen Schülerinnen und Schüler das Thema Nachhaltigkeit in der Digitalisierung kennen und entwickeln eigene digitale Ideen für eine grünere Zukunft. Jugendliche ab 16 Jahren können sich noch bis zum 3. September als Einzelperson, als Team oder direkt als ganze Schulklasse für das kostenlose Angebot bewerben.

Von Oktober 2023 bis Februar 2024 durchlaufen die Teilnehmenden in Teams den gesamten Prozess von der Ideenentwicklung für ein nachhaltiges Projekt bis zum Pitch. Verschiedene Workshops geben dabei Einblick in die Bereiche Entrepreneurship, Design Thinking und Informatik. In der nachfolgenden freien Teamarbeit bauen die Gruppen ihre Projektideen aus, bevor sie ihre digitalen Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit zum Abschluss der Academy einer Jury vorstellen. Die besten Pitches und Ideen werden auch in diesem Jahr mit tollen Überraschungen für das ganze Team ausgezeichnet.

Tipp für Schulklassen: Die Formate laufen in diesem Jahr über die kostenlose Online-Lernplattform openHPI und lassen sich durch die freie Projektarbeit und Selbstlerneinheiten auch ideal in den Unterricht integrieren.

Unterstützt wird das Format von der HPI School of Entrepreneurship und der HPI School of Design Thinking.

Weitere Infos und Bewerbung: www.hpi.de/think-green-academy

Let's think green together.

Kurzprofil HPI-Schülerakademie

Die Schülerakademie des Hasso-Plattner-Instituts bringt jungen Informatikinteressierten die vielfältigen Anwendungsgebiete und kreativen Gestaltungsmöglichkeiten der Informatik näher - digital und am Campus. Je nach Altersgruppe und Interesse können die Schülerinnen und Schüler im HPI-Schülerkolleg, im HPI-Sommercamp, Coder Dojo oder beim Girls' Day die Welt der Programmiersprachen spielerisch kennenlernen.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten des HPI für Schülerinnen und Schüler finden Sie hier: https://hpi.de/open-campus/schuelerakademie.

Kurzprofil SAP Young Thinkers Programm

Mit dem Programm SAP Young Thinkers, möchte der Softwarekonzern SAP jungen Menschen Fachwissen, IT-Kompetenzen und neue Lernmethoden vermitteln sowie Technologien bereitstellen, um sie für lebenslanges Lernen zu begeistern und ihnen die Möglichkeit zu geben, Positives in der Welt zu bewirken. Mehr Informationen unter: https://community.sap.com/topics/young-thinkers

Original-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell