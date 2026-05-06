Deutsche Umwelthilfe e.V.

Neues Verpackungsgesetz: "Mehrweg-Allianz" zeigt auf, wie Umweltminister Carsten Schneider Mehrweg zum Standard machen kann

Berlin (ots)

Die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) setzt den Mitgliedsstaaten erstmals verbindliche Ziele für weniger Verpackungsmüll. So soll das Verpackungsaufkommen bis 2030 im Vergleich zu 2018 um 5 Prozent und bis 2040 sogar um 15 Prozent verringert werden. Um diese EU-Zielvorgaben erreichen zu können, wird Mehrweg in Deutschland erheblich ausgebaut werden müssen. Noch immer stagniert die Mehrwegquote für Getränke bei 43 Prozent. Bei verzehrfertigen Getränken und Speisen in der Gastronomie beträgt der Anteil sogar nur 7 bzw. 0,3 Prozent. Einweg-Plastikverpackungen dominieren noch immer den Markt.

Damit Mehrweg zeitnah in der Breite zum Treiber für Klimaschutz, Innovation und Arbeitsplätze wird, braucht es erhebliche Investitionen und eine finanzielle Förderung. Mit unseren Partnern der "Mehrweg-Allianz" möchten wir Ihnen vorstellen, welche Maßnahmen zur Mehrwegförderung Bundesumweltminister Carsten Schneider im Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz umsetzen muss. Zudem erfahren Sie, wie wir Verbraucherinnen und Verbraucher unter dem Motto "Mehrweg ist Klimaschutz" für regionale und umweltfreundliche Mehrwegflaschen begeistern werden.

Die Pressekonferenz findet digital statt. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de. Für O-Töne oder Interviews wenden Sie sich gerne ebenfalls an unseren Newsroom.

Datum:

Dienstag, 12. Mai 2026 um 10 Uhr

Einwahldaten:

https://us02web.zoom.us/j/87696719975

Teilnehmende:

Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH

Dr. Jens Oldenburg, Geschäftsführer Stiftung Initiative Mehrweg

Dirk Reinsberg, Geschäftsführender Vorstand Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels

Henriette Schneider, Geschäftsführerin PRO MEHRWEG e.V.

Roland Demleitner, Geschäftsführer Private Brauereien Deutschland e.V.

Andreas Vogel, Vorstand Verband des Deutschen Getränke-Einzelhandels

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