Abkommen über Gasförderung in der Nordsee: Deutsche Umwelthilfe und Fridays for Future fordern klare Absage durch den Bundesrat

Unitarisierungsabkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden: Bundesrat positioniert sich zu grenzüberschreitender Förderung von Öl und Gas

Gesetz gefährdet Meeresschutz in der Nordsee, etwa vor Borkum: Konzern One-Dyas dürfte ungehindert direkt neben Weltnaturerbe Wattenmeer nach Gas bohren

DUH und FFF fordern Bundesrat auf, Abkommen abzulehnen: Organisationen übergeben Petitionen mit mehr als 188.000 Unterschriften an Bundesratspräsidenten

Vor der Bundesratssitzung zum sogenannten Unitarisierungsabkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden fordern die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Fridays for Future (FFF) eine klare Absage an Gasbohrungen in der Nordsee. Das Gesetz würde den Meeresschutz zu Gunsten fossiler Interessen massiv schwächen und die Klimaziele in weite Ferne rücken lassen. Zudem sei es möglicherweise verfassungs- und europarechtswidrig, so die DUH und Fridays for Future. Akut betroffen ist die Nordseeinsel Borkum, wo der niederländische Konzern One-Dyas Gasbohrungen begonnen hat und noch weitere Gasfelder erschließen will - teilweise unter Meeresschutzgebieten und direkt neben dem UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer.

DUH und Fridays for Future fordern den Bundesrat auf, das umstrittene Abkommen abzulehnen. Um den Druck zu erhöhen, übergeben die Organisationen am Freitag vor der Bundesratssitzung Petitionen mit mehr als 188.000 Unterschriften an Bundesratspräsidenten Bovenschulte.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Während sich Klima- und Biodiversitätskrise in erschreckendem Tempo verschärfen, will die Bundesregierung dem niederländischen Gaskonzern One-Dyas neue Gasbohrungen in deutschen Meeresschutzgebieten per Gesetz erleichtern. Deutsche Behörden sollen in ihren Teilhabemöglichkeiten beschränkt und Genehmigungen teils automatisch verlängert werden - ohne Rücksicht auf Klimaziele und Artenschutz. Der Bundestrat sollte unbedingt der Empfehlung seines Umweltausschuss folgen und diesen Gesetzentwurf ablehnen."

Nele Evers, Fridays for Future: "Jede Gasbohrung, jede Pipeline und jedes Kraftwerk verursacht mehr Überschwemmungen, mehr Hitzewellen und mehr Umweltschäden. Die Folgen der Klimakrise erleben wir schon heute und sie werden immer gravierender, wenn Klimaziele nicht ernstgenommen werden. Die Bundesregierung zerstört wissentlich immer weiter das Klima. Die Landesregierungen im Bundesrat haben jetzt die Chance, dem Gasrausch den Riegel vorzuschieben. Sie können und müssen die Gasbohrungen vor Borkum stoppen."

Die Petitionsübergabe findet am Freitag, den 19. Dezember ab 8:30 Uhr vor dem Bundesrat statt. Sascha Müller-Kraenner und Nele Evers stehen dort für O-Töne und Interviews zur Verfügung.

