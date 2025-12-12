Deutsche Umwelthilfe e.V.

Deutsche Umwelthilfe und Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rufen Kommunen auf, alle Schulwege durch Tempo 30 sicherer zu machen

Berlin (ots)

DUH und GEW fordern Städte und Gemeinden auf, die neuen Möglichkeiten der Straßenverkehrsordnung für Tempo 30 an Schulwegen zu nutzen

DUH veröffentlicht Infopapier "Sicher zur Schule: Tempo 30 an Schulen und auf Schulwegen"

DUH und GEW rufen Bürgerinnen und Bürger auf, mithilfe eines Online-Tools Tempo 30 an Schulwegen in ihrer Kommune zu beantragen: https://www.duh.de/mitmachen/unter30/tempo30-jetzt/

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordern Kommunen deutschlandweit dazu auf, Schulwege durch Tempo 30 sicherer zu machen. Diese Möglichkeit besteht seit der Novelle der Straßenverkehrsordnung im Jahr 2024, sie wird bislang jedoch kaum genutzt. Nur 5 Prozent der Schulwege in Deutschland sind sicher - das hat ein Bericht des Deutschen Verkehrssicherheitsrats kürzlich gezeigt. Das Infopapier der DUH "Sicher zur Schule: Tempo 30 an Schulen und auf Schulwegen" klärt nun über die Möglichkeiten auf, im Schulumfeld Tempo 30 anzuordnen, und unterstützt Eltern und engagierte Bürgerinnen und Bürger dabei, sich bei ihrer Kommune für sichere Schulwege einzusetzen.

Dazu sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Tempo 30 ist ein ganz zentrales Mittel, um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen. Wir fordern Kommunen deutschlandweit auf, alle Möglichkeiten für mehr Tempo 30 zu nutzen, Schulwege systematisch zu erheben und auf allen relevanten Straßen Tempo 30 einzuführen. Mit teils absurden Argumenten verweigern einige Kommunen die Einführung von Tempo 30. Die Berliner Senatsverwaltung beispielsweise argumentiert, dass selbst Tausend Schüler auf einer Straße nicht ausreichen, um Tempo 30 zu erlauben, solange die Schüler nicht auf der Fahrbahn laufen. Um solche peinlichen Ausreden zu entkräften, haben wir in unserem Infopapier dargelegt, wann Tempo 30 an Schulen und auf Schulwegen möglich ist. Wir machen weiter Druck, denn wir schulden unseren Kindern mehr Sicherheit, bessere Luft und weniger Lärm. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger, die genug von faulen Ausreden haben, auf, über unsere Website Tempo 30 an Schulwegen bei sich vor Ort zu beantragen."

Maike Finnern, Vorsitzende der GEW, ergänzt: "Wir müssen dafür sorgen, dass der Schulweg der Kinder und Jugendlichen so sicher wie möglich ist. Tempo 30 ist ein sehr wichtiger Schritt, dieses Ziel zu erreichen. Bei der Umsetzung spielen die Kommunen eine zentrale Rolle. Sie müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und alle Hebel in Bewegung setzen, um die Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg zur Schule zu schützen. Sie sollten mit den Schulen Kontakt aufnehmen und für die Planung der Tempo-30-Straßen die Expertise der Lehrkräfte und der Schulleitungen einholen."

Link:

Zum Infopapier: https://l.duh.de/p251211

Das Infopapier ist im Rahmen des Projekts "Pop-up-Mobilitätswende" entstanden, das von der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird.

