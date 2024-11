Einladung zur Pressekonferenz: Schwere Verletzungen, Tiere in Panik und Einsatzkräfte am Limit: Breites Aktionsbündnis erhöht Druck für Verbot von privatem Silvesterfeuerwerk

Berlin (ots) - Ist der Betrieb des LNG-Terminalschiffs "Neptune" in Lubmin rechtens? Diese Frage klärt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einer mündlichen Verhandlung am 14. November. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt gegen die Genehmigung des Terminalschiffs. Neben massiven Klima- und Umweltschäden ...

