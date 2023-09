Deutsche Umwelthilfe e.V.

Kein Wald ins Kraftwerk: Deutsche Umwelthilfe, NABU, ROBIN WOOD und BUND Hamburg protestieren gegen die Umrüstung des Hamburger Kohlekraftwerks Tiefstack

Damit die Stadt Hamburg bis 2030 vollständig auf die Kohleverfeuerung zur Wärmeerzeugung verzichten kann, soll unter anderem das Steinkohlekraftwerk Tiefstack auf Erdgas- und Holzverbrennung umgerüstet werden. Damit befindet sich die Stadt Hamburg auf dem Holzweg: Die Verbrennung von Holz in umgebauten Kohlekraftwerken schafft neue klima- und umweltschädliche Abhängigkeiten und ist keine nachhaltige Lösung für die Dekarbonisierung der Hamburger Fernwärme.

Die Umweltverbände Deutsche Umwelthilfe (DUH), Naturschutzbund (NABU) Hamburg, ROBIN WOOD und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Hamburg protestieren in Sichtweite des Hamburger Rathauses gegen das Umrüstungsvorhaben des Heizkraftwerks Tiefstack. Dabei übergeben sie einen gemeinsamen offenen Brief und Petitionen mit insgesamt mehr als 100.000 Unterschriften an den Hamburger Senat.

Die bildstarke Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Vor Ort stehen Ihnen Expertinnen und Experten der Umweltverbände für Interviews zur Verfügung. Wenn Sie vorab Informationen zur Übergabe erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an presse@duh.de.

Datum:

Donnerstag, 21. September 2023 um 10.00 Uhr

Ort:

Jungfernstieg auf dem Gehweg der Reesendammbrücke zur kleinen Alster

20354 Hamburg

Teilnehmende:

David Fritsch, Referent Energie und Klimaschutz DUH

Malte Siegert, Landesvorsitzender NABU Hamburg

Jana Ballenthien, Waldreferentin ROBIN WOOD

Frauke Kohrs, Vorstandsmitglied des BUND Hamburg

