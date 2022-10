Deutsche Umwelthilfe e.V.

So abbaubar ist kompostierbares Bioplastik wirklich: Deutsche Umwelthilfe präsentiert Ergebnisse von Praxistest

Bioplastik boomt - ob im Supermarkt-Regal, der Drogerie oder bei To-Go-Verpackungen. Das ist kein Zufall: Viele Menschen greifen bewusst zu Bioplastik-Verpackungen und -Produkten in der Hoffnung, so Umwelt und Klima zu schonen. Aufdrucke wie "biologisch abbaubar" oder "kompostierbar" erwecken oft noch dazu den Eindruck, das Material würde sich in der Kompostierung einfach zersetzen. Aber halten diese Produkte auch, was sie versprechen?

Um das aufzuklären, hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am 12. Oktober 2022 einen Praxistest gestartet und in einer Kompostierungsanlage vermeintlich kompostierbare Bioplastikprodukte in die Rotte gegeben - darunter Kaffee-Kapseln, To-Go-Geschirr, Lebensmittelverpackungen und Bioabfallsammelbeutel. Drei Wochen später wird nun untersucht, was davon übriggeblieben ist. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen.

Die Aktion bietet sich vor allem für Film- und Fotoredaktionen an. Vor Ort steht Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft, für Interviews und Nachfragen zur Verfügung. Die Einladung richtet sich ausschließlich an Presse- und Medienvertreter:innen. Festes Schuhwerk ist empfohlen. Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.

Datum:

Mittwoch, 2. November 2022 um 13 Uhr

Adresse:

RSAG Entsorgungsanlage Swisttal

Lützermiel 1 (an der B 56)

53913 Swisttal

Teilnehmende:

Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH

Tanja Riesop, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit RSAG

