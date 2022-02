Idealo Internet GmbH

Valentinstag 2022: Trotz Corona - Reisen gefragter als Schmuck und Parfüm

Nach einer pandemiebedingten Zwangspause im vergangenen Jahr nimmt das Interesse an Reisen rund um den Valentinstag langsam wieder zu. Wie eine Analyse von idealo zeigt, steigt die Nachfrage nach beliebten Reisezielen für einen Kurztrip rund um den diesjährigen Valentinstag deutlich an und nähert sich dem Vorkrisenniveau. Materielle Geschenke wie Schmuck oder Parfüms sind hingegen nicht so hoch im Kurs.

Laut einer Datenanalyse des Flugpreisvergleiches flug.idealo.de erreicht die Nachfrage nach Flügen am Valentinstag 2022[1] schon 72 Prozent derer vor der Corona-Pandemie 2020. Im Vergleich zum Lockdown-Februar 2021 steigt sie sogar um 173 Prozent. Eines der beliebtesten Reiseziele für ein verlängertes Wochenende rund um den Valentinstag ist in diesem Jahr der Influencer-Hotspot Dubai. Die Nachfrage für Flüge nach Dubai ist im Vergleich zu 2020 um 24 Prozent angestiegen[2].

Dubai löst Paris als Valentinstags-Trendziel ab

Wie die Analyse zeigt, zieht es die Deutschen an diesem Valentinstag nicht in die Stadt der Liebe, sondern in den Persischen Golf nach Dubai. Lag die Nachfrage für Flüge in die französische Hauptstadt 2020 noch 15 Prozent über der für Flüge nach Dubai, zieht das Instagram-Paradies in diesem Jahr deutlich an Paris vorbei: Das Interesse an Dubai-Flügen ist in diesem Jahr ganze 19 Prozent höher als die Nachfrage für Flüge nach Paris - und das, obwohl Reisende nach Dubai aktuell durchschnittlich circa 327 Euro für einen Hin- und Rückflug einplanen müssen und damit im Schnitt rund 250 Euro mehr bezahlen als für einen Hin- und Rückflug nach Paris. Dieser ist mit durchschnittlich 72 Euro in diesem Jahr sogar 31 Prozent günstiger als 2020 (105 Euro). Die Preise für das Trendziel am Persischen Golf verhalten sich im Vergleich zu den Vorjahren stabil.

Gemeinsame Zeit statt klassischer Geschenke am Valentinstag

Das Interesse an materiellen Geschenken wie Schmuck, Parfüms oder Kuscheltieren ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hingegen gesunken. Das bestätigt die aktuelle Auswertung der Preisvergleichsplattform idealo[3]. So fällt beispielsweise die Nachfrage nach Ohrringen rund zwei Wochen vor dem Valentinstag auf idealo.de um 33 Prozent. Auch Armschmuck (-13 Prozent) und Armbanduhren (-5 Prozent) sind weniger gefragt als im Februar 2021. Damen- und Herrendüfte, die klassischerweise am Valentinstag verschenkt werden, sind mit -6 Prozent und -16 Prozent ebenfalls unter dem Vorjahresniveau.

Neben dem steigenden Interesse an Reisen sind jedoch in diesem Jahr auch Produkte für eine romantische Zeit zu zweit deutlich beliebter als noch am Valentinstag 2021: So ist die Nachfrage nach Reizwäsche (+37 Prozent), Damen-Unterwäsche (+13 Prozent), Erotikartikeln (+35 Prozent), Dildos (+9 Prozent), Gleitmitteln (+19 Prozent) und Kondomen (+9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

[1] Untersucht wurde der Reisezeitraum vom 11. bis 15. Februar 2022, also das verlängerte Wochenende rund um den diesjährigen Valentinstag. Suchzeitraum: 01.01. - 06.02.

[2] Aufgrund des deutschlandweiten Lockdowns im Februar 2021 liegt der Fokus der Auswertung auf dem Vergleichszeitraum 2020.

[3] Untersucht wurde die Nachfrage in der jeweiligen Kategorie auf idealo.de in der ersten Februarwoche 2021 und 2022.

