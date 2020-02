CRIF Bürgel GmbH

Der internationale "Safer Internet Day", ein von der Europäischen Union initiierter jährlich veranstalteter weltweiter Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet, der am 11. Februar 2020 stattfindet, lenkt die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit auf ein Thema, das heute wichtiger ist denn je: Die steigende Bedrohung durch Kriminalität im Internet und der Schutz der eigenen Daten.

2018 hat es laut Bundeskriminalamt allein in Deutschland über 87.000 Fälle von Cyber-Kriminalität gegeben. Nur machen Hacker nicht vor Landesgrenzen Halt, Cyber-Kriminalität ist mittlerweile ein weltweites Phänomen. Der Global Risk Report 2019 listet Datendiebstahl und Cyber-Attacken derzeit unter den fünf größten Risiken.

Um die persönlichen Daten zu schützen, bietet der Informationsdienstleister CRIFBÜRGEL jetzt einen permanenten Wachschutz im Internet an. Das Produkt richtet sich speziell an Privatkunden, die der illegalen Weitergabe ihrer Daten im Web einen Riegel vorschieben wollen. Mit dem neuartigen Frühwarnsystem für Identitätsdiebstahl und Datenmissbrauch werden die persönlichen Daten durch den Kunden registriert und rund um die Uhr sorgsam überwacht. Der Clou: Mit SICURNET wird auch das sogenannte Dark Web überprüft, also genau solche Seiten, auf denen Datendiebe und -hehler die ergaunerten Daten zum Verkauf anbieten. So kann Datenmissbrauch frühzeitig aufgedeckt werden.

Durch permanentes Monitoring der persönlichen Informationen im Internet können Verbraucher ein wachsames Auge auf ihre persönlichen Informationen haben. Werden Informationen wie etwa Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Kontakt oder auch Kredit- und Kontodaten zum eigenen Giro-Konto oder bei PayPal, AmazonPay und Co. im Internet entdeckt, wird der Kontoinhaber sofort informiert. Mit der Benachrichtigung, auf Wunsch per Mail oder als SMS, kommt auch der Kontakt zur Experten-Hotline, die unterstützt, berät und zum Beispiel dabei hilft, kompromittierte Zahlungskarten zu sperren.

Das Web-Monitoring für ein Jahr kostet bei CRIFBÜRGEL 39,95 Euro, die Registrierung der Daten unter mycrifbuergel.de/sicurnet dauert nur wenige Minuten. Die Suchparameter können jederzeit online angepasst werden, bei Bedarf werden auch diverse Stichworte im Internet gesucht - so zum Beispiel die E-Mail-Adressen oder Mobilfunknummern der eigenen Kinder.

"Rund zwei Drittel der Deutschen nutzen mittlerweile das Online-Banking für sich. Dennoch sorgen sich viele um ihre Daten im Netz und befürchten etwa, dass Kriminelle auf ihr Konto zugreifen", sagt Christian Bock, Geschäftsführer der CRIF Bürgel GmbH. Bock weiter: "Mit unserem laufenden Monitoring können wir ihnen da eine Sorge nehmen. In Italien sind wir mit SICURNET seit 2011 schon sehr erfolgreich und wir erwarten auch bei den deutschen Abnehmern eine ähnlich positive Resonanz. Die Verbraucher sind sensibilisiert, sie wissen: Die Hacker müssen nur ein kleines Schlupfloch finden, um dadurch großen Schaden anzurichten." 2019 gab es in Italien mehr als 100.000 Benachrichtigungen. Gefunden wurden zumeist die E-Mail-Adressen. Sie machen rund 90 Prozent der Warnmeldungen aus, 80 Prozent davon kommen aus dem Dark Web.

Im Zusammenhang mit persönlichen Daten im Internet, ist es wichtig, dass man auch sorgsam mit diesen umgeht. Um die digitale Identität im Internet zu schützen, sollten Privatpersonen bei der Nutzung mit PC oder mobilem Endgerät folgende Regeln einhalten:

Gehen Sie im Internet und in sozialen Netzwerken möglichst restriktiv mit Ihren persönlichen Daten um.

Besonderes im Rahmen des Onlinebankings und bei Geldgeschäften im Internet sind sichere Passwörter eine Grundvoraussetzung.

Öffnen Sie Anhänge und folgen Sie Links nur, wenn diese aus vertrauenswürdigen Quelle stammen.

Arbeiten Sie bei Bank-Transaktionen mit der Zwei-Faktoren-Authentifikation.

