LichtBlick und metrify kooperieren im Smart Metering

Pünktlich zu den Smart Metering Days in Fulda erweitert LichtBlick sein Angebot im Bereich Smart Metering und arbeitet künftig mit dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber metrify smart metering GmbH zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Kund*innen von LichtBlick den Zugang zu modernen Smart-Meter-Lösungen zu erleichtern - und so die Basis für innovative Energieprodukte und intelligente Steuerungslösungen zu schaffen. Damit kann LichtBlick sein Smart-Meter-Angebot deutlich ausweiten.

Als einer der ersten Energieanbieter ist LichtBlick bereits seit vier Jahren selbst als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) aktiv - mit dem Ziel, die Digitalisierung der Energienetze voranzutreiben und die Energiewende im Stromnetz zu beschleunigen. Durch die Partnerschaft mit metrify stärkt LichtBlick seine Rolle im Smart-Metering-Markt und schafft die Grundlage, um intelligente Messsysteme künftig in noch größerem Umfang auszurollen.

Dank standardisierter Prozesse und Schnittstellen lassen sich iMSys künftig schneller und effizienter in LichtBlicks integrierte Energielösungen - von dynamischen Tarifen und Ladelösungen für Elektroautos über PV-Anlagen und Batteriespeicher bis hin zu Wärmepumpen - einbinden. Intelligente Messsysteme sind der Schlüssel, um Kund*innen ein vernetztes, digitales Energiemanagement zu ermöglichen und die Nutzung von Flexibilitäten im Strommarkt voranzutreiben.

"Durch die technische Exzellenz und hohe Prozesskompetenz von metrify erweitern wir unser Smart-Metering-Angebot um einen starken Partner. Gemeinsam können wir unsere Energiewendelösungen künftig noch schneller und mit höherer Kundenzufriedenheit anbieten", sagt Alexander Vogt, Head of Metering Services bei LichtBlick.

Wim Drozak, Geschäftsführer von metrify, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen von LichtBlick. Gemeinsam schaffen wir die Voraussetzungen, um innovative Energiedienstleistungen im Markt zu skalieren und den Rollout intelligenter Messsysteme voranzutreiben."

metrify ist mit mehr als 60.000 intelligenten Messsystemen (iMSys) Deutschlands größter wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB). Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette des Messstellenbetriebs ab - von der Installation bis zum laufenden Betrieb - und schafft damit die technische Grundlage für datenbasierte Energiedienstleistungen.

