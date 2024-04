Motor Presse Stuttgart

Zum Jubiläum geht es nach Kroatien: ADAC Reisemagazin widmet dem Traumziel in seiner 200. Ausgabe fast 60 Seiten

Hamburg/München (ots)

Kroatien ist der neue Star unter den beliebtesten Reisezielen der Menschen in Deutschland und somit genau das richtige Schwerpunktthema zum Jubiläum des ADAC Reisemagazins aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Es ist ab heute im Handel und unter shop.motorpresse.de erhältlich (auch als E-Paper). Seit vor 33 Jahren das erste Heft mit dem Thema Paris gedruckt wurde, damals noch unter dem Titel "ADAC Special", sind 200 weitere Ausgaben erschienen - immer mit einem besonderen Blickwinkel und gründlich recherchierte Fakten: "Wir verbinden Inspirationen mit starkem Nutzwert", sagt Chefredakteur Diddo Ramm. "Zu jedem Reiseziel geben wir viele kuratierte Tipps und persönliche Empfehlungen."

Kroatien begeistert ihn auch persönlich. "Das schöne Land an der Adria hat in den vergangenen Jahren sehr viel in den Tourismus investiert und zum Beispiel Rad- und Wanderwege neu angelegt oder instand gesetzt", sagt er. "Die Städte wurden noch besucherfreundlicher, neue Hotels sind entstanden und herrliche Weingüter den Besuchern zum Besuch geöffnet, die sehenswerte Hauptstadt Zagreb glänzt mit einem Sternekoch." Somit gibt es auch für Menschen viel Neues zu entdecken, die in der Vergangenheit schon einmal in Kroatien waren - wie etwa Wanderungen durch die traumhafte Bergwelt des Nationalparks Velebit auf dem Premuzic-Trail oder die Burgenregion Zagorje, die bezaubernde Barockstadt Varazdin und die wunderschönen Naturparks Kopacki rit an der Donau und Lonjsko polje an der Save, die zu den größten Feuchtgebieten Europas zählen. Ramm: "Wer bisher Kroatien vor allem mit Strand, Sonne und Badespaß in der glasklaren Adria verbunden hat, wird noch mehr positiv überrascht sein."

Weitere Themen in der Jubiläumsausgabe: E-Bike-Special mit traumhaften Touren, "Oldtimer-Kultour" durch die Pfalz, Städtereise in die Schweizer Metropole Basel und der Bericht einer ganz besonderen Kreuzfahrt. Auf dem Viermast-Segler ging es die Pazifikküste von Costa Rica bis Panama entlang, inklusive Mastklettern und Stopps an Traumstränden.

