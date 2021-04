Motor Presse Stuttgart

Die Cavallo Online Academy powered by bitopEQUI® geht ab dem 5. Mai 2021 mit fünf Thementagen an den Start

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die beliebte CAVALLO ACADEMY findet in diesem Jahr digital statt. Vom 5. bis 9. Mai 2021 bekommen Reiterinnen und Reiter exklusives Expertenwissen zu ausgewählten Themen bequem auf den eigenen Bildschirm.

Jeder der fünf Tage der CAVALLO ONLINE ACADEMY powered by bitopEQUI® ist einem anderen Thema gewidmet. Im Zentrum steht dabei jeweils eine hochkarätig besetzte Gesprächsrunde aus vier bis fünf Expertinnen und Experten, die von der CAVALLO-Redaktion moderiert wird. Die Diskussion wird ergänzt durch eine Fülle von Informationen zum Tagesthema in Form von Videos, Artikeln zum Download, Podcasts und Interviews. Abgerundet wird das vielfältige Angebot durch spezielle Rabattaktionen für die Produkte von Partnerfirmen.

Folgende Themen hat die Redaktion für diese erste Digitalausgabe der CAVALLO ACADEMY ausgewählt: Es beginnt am 5. Mai mit "Artgerechte Pferdehaltung powered by SCHAUER", Tag 2 (6. Mai) beschäftigt sich unter dem Motto "Mit dem Pferd auf Achse powered by Böckmann" mit den vielen Fragen und Problemen, die beim Transport mit dem Pferdeanhänger auftreten können. Der dritte Thementag (7. Mai) ist der "Weidesicherheit für Pferde powered by AKO Weidezaun" gewidmet. Was Besitzer über Pferdesenioren wissen müssen, steht am 8. Mai mit dem Thema "Ältere Pferde powered by Josera" im Fokus. Den Abschluss der fünf Thementage bilden schließlich am 9. Mai Informationen und Diskussionen über "Pferdegerechtes Reiten powered by PFERD & REITER".

Einen ausführlichen Einblick in das Programm jedes Thementages ist über die Internetseite www.cavallo-academy.de abrufbar, und dort können auch die Tickets erworben werden - bis Ende April noch mit Frühbucherrabatt von 5,90 Euro pro Tag statt regulär 7,90 Euro. Jeder Tag kann einzeln gebucht werden oder alle Tage als Paket für einen Gesamtpreis von 25 Euro. Wichtig: Die erworbenen Zugänge sind bis zum 31. Mai gültig, so lange kann also die Fülle der Informationen abgerufen und ganz in Ruhe genutzt werden.

Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.

Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell