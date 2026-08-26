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Herausragend! ProSiebenSat.1 feiert elf Nominierungen zum Deutschen Fernsehpreis 2026

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Unterföhring (ots)

"Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway", nominiert. "THE RACE", nominiert. "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage", nominiert. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern", nominiert. "TV total", nominiert. "Wer stiehlt mir die Show", nominiert. "Joko und Klaas gegen ProSieben", nominiert. "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten", nominiert. "Villa der Versuchung", nominiert. "Ein sehr gutes Quiz", doppelt nominiert. "LINDA ZERVAKIS. Dumm, Dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!", nominiert.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe freut sich über elf Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2026. Sowohl etablierte und erfolgreiche Formatmarken als auch neue Programme, die mit ihren innovativen Ansätzen für Aufmerksamkeit sorgen, haben die Jury überzeugt.

Henrik Pabst, Content-Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Herzlichen Glückwunsch an unsere Künstlerinnen und Künstler, an unsere Partnerinnen und Partner in den Produktionsfirmen und an unsere internen Programmmacherinnen und Programmmacher. Elf Nominierungen in so unterschiedlichen Kategorien sind eine starke Anerkennung für die Vielfalt und Qualität unserer gemeinsamen Arbeit. Die Nominierungen zeigen: ProSiebenSat.1 steht für Qualität bei Unterhaltungsprogrammen und bei Informationsprogrammen in ihrer ganzen Bandbreite."

Das sind die Nominierungen des Deutschen Fernsehpreises 2026 für die Sendergruppe ProSiebenSat.1:

Beste Comedy-Serie: "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor)

"Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor) Beste Schauspielerin: Annette Frier für "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor)

Annette Frier für "Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage" (SAT.1/Brainpool TV/Good Humor) Beste Comedy/Late Night: "TV total" (ProSieben/Brainpool Entertainment)

"TV total" (ProSieben/Brainpool Entertainment) Bestes Factual Entertainment: "THE RACE" (Joyn/studio flitz)

"THE RACE" (Joyn/studio flitz) Bestes Factual Entertainment: "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" (Kabel 1/south&browse)

"Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" (Kabel 1/south&browse) Beste Unterhaltung Reality: "Villa der Versuchung" (SAT.1/Banijay Productions Germany)

"Villa der Versuchung" (SAT.1/Banijay Productions Germany) Beste Regie Unterhaltung: Johannes Spiecker für "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko und Klaas gegen ProSieben" (ProSieben/Florida Entertainment)

Johannes Spiecker für "Wer stiehlt mir die Show?" und "Joko und Klaas gegen ProSieben" (ProSieben/Florida Entertainment) Beste Ausstattung Unterhaltung: Jonas König (Set- und Licht-Design) für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - Folge: So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz auf dem Wertstoffhof" (ProSieben/Florida Entertainment)

Jonas König (Set- und Licht-Design) für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - Folge: So geht Trash-TV: "Ein sehr gutes Quiz auf dem Wertstoffhof" (ProSieben/Florida Entertainment) Bestes Infotainment: "LINDA ZERVAKIS. Dumm, Dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" (ProSieben/ Nordend Film)

"LINDA ZERVAKIS. Dumm, Dümmer, Deutschland? Raus aus der Bildungskrise!" (ProSieben/ Nordend Film) Beste Dokumentation/Reportage: "Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway" (ProSieben/Florida Entertainment)

"Joko & Klaas LIVE - #dontlookaway" (ProSieben/Florida Entertainment) Beste Dokumentation/Reportage: "THILO MISCHKE. Dikta-Tour - das Comeback der Autokraten" (ProSieben/pqpp2)

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