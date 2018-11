Closer to nature - Einfach näher dran: Der natürlichen Insulinantwort so nah wie möglich kommen

Einfach näher dran: Warum es so wichtig ist, der natürlichen "Insulinantwort" gesunder Menschen so nah wie möglich zu kommen / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/21280 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Novo Nordisk Pharma GmbH" Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Das Leben von Menschen mit Diabetes so normal wie möglich zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Ein wichtiger Baustein ist es, Insuline so weiter zu entwickeln, dass sie der natürlichen Insulinantwort immer näherkommen. Warum dies so wichtig ist, erläutert der 42-jährige selbstständige Krankenpfleger Nick im Interview.

Nick erhielt mit 13 Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes und blickt zurück: "Wenn ich meine Insulintherapie mit der von vor 30 Jahren vergleiche, ist heute vieles einfacher für mich. Ich bin beruflich viel unterwegs und muss mich darauf verlassen können, dass mein Blutzuckerspiegel nicht zu hoch und nicht zu niedrig ist. Insbesondere nach den Mahlzeiten ist es besonders wichtig, denn dann können meine Werte stark variieren".

Nick wird u. a. mit einem modernen kurzwirksamen Mahlzeiteninsulin behandelt. Mahlzeiteninsuline werden eingesetzt, um den Blutzuckeranstieg nach dem Essen zu kontrollieren und sogenannte Blutzuckerspitzen, die nach Mahlzeiten auftreten können, möglichst zu vermeiden.

Die neueste Generation moderner Mahlzeiteninsuline kommt der Insulinantwort gesunder Menschen heute so nah wie niemals zuvor und kann dadurch helfen, die Behandlung von Menschen mit Diabetes noch einfacher und unkomplizierter zu gestalten. Damit können die Blutzuckerwerte nach den Mahlzeiten noch besser kontrolliert, die Anwendung der Therapie vereinfacht und die Flexibilität der Betroffenen im Hinblick auf Mahlzeiten erhöht werden. Unsicherheiten in Bezug auf die Dosierung des Insulins können reduziert werden. So haben Menschen mit Diabetes die Möglichkeit ihren Diabetes noch besser kontrollieren zu können.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und lassen Sie sich beraten, welche Therapie für Sie persönlich am besten geeignet ist.

Welche Fortschritte die Insulintherapie bis heute genommen hat und das ganze Interview mit Nick finden Sie unter: https://www.novonordisk.de/patienten/diabetes/closer-to-nature

Über Novo Nordisk

Novo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbranche und durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in der Diabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzen wir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegenden chronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigt derzeit rund 43.200 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte des Unternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländern vertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de. Stand: November 2018

Pressekontakt:

Lena Klersy - Manager Communications

Market Access & Public Affairs

Novo Nordisk Pharma GmbH - Brucknerstraße 1 - 55127 Mainz

Telefon: 0 61 31/903 - 3718 - Fax: 0 61 31/903 - 287

E-Mail: DE-Presse@novonordisk.com

Original-Content von: Novo Nordisk Pharma GmbH, übermittelt durch news aktuell