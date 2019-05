Medien-Club München e.V.

Nominierungen Kinder-Medien-Preis 2019: Diese Produktionen haben Chancen auf einen WEISSEN ELEFANTEN

- Je drei TV-Produktionen, Kinofilme und Apps/Games/Internetangebote gehen in das Rennen um den Kinder-Medien Preis DER WEISSE ELEFANT am 30. Juni im Gasteig

Nun steht fest, welche Produktionen für den Kinder-Medien-Preis des Medien-Club München e.V. nominiert sind. DER WEISSE ELEFANT wird am 30. Juni 2019 zum 18. Mal im Rahmen des Filmfests München vormittags im Carl-Orff-Saal verliehen. Ausgezeichnet werden herausragende Produktionen für Kinder und Jugendliche. Das Preisgeld von insgesamt 11.000 EUR wird durch VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten zur Verfügung gestellt. Davon sind 8.000 EUR für die Jurypreise, 3.000 EUR für die Publikumspreise vorgesehen. Die Schirmherrschaft des Kinder-Medien-Preises DER WEISSE ELEFANT haben der Bayerische Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo und die Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach übernommen.

Die Nominierten

TV-Fernsehfilme, Serien, Formatsendungen:

- "Der Krieg und ich", Serie (LOOKSfilm/ TOTO Studio/ SWR; Das Erste) - "Komm' mit in meine Schule", Serie (Maximus Film/ MDR; KiKA) - "Kummerkasten" und "Triff...", Wissensmagazin (Cross Media IFAGE/ KiKA)

Kinofilm:

- "Der Junge muss an die frische Luft" (UFA Fiction in Koprod. mit Feine Filme, Warner Bros. Pictures Germany) - "Die sagenhaften Vier" (scopas medien AG in Koprod. mit Grid Animation, philmCGI, Global Screen, Schubert International, Scope Pictures, UFA Fiction, SevenPictures, Universum Film) - "Unheimlich perfekte Freunde" (VIAFILM in Koprod. mit SquareOne Entertainment, MDR, KiKA, BR, WDR und die film GmbH)

Apps, Games, Internetangebote:

- "Ostwind" Spiele-Reihe, Game (Aesir Interactive/ Alias Entertainment / SamFilm) - "supertype", App (kamibox) - "Unforeseen Incidents", Game (Backwoods Entertainment)

Welche dieser Produktionen und Angebote mit dem WEISSEN ELEFANTEN ausgezeichnet werden, entscheidet die Jury bestehend aus Barbara Schardt, Vorsitzende der Jury, Petra Fink-Wuest, Burda und Fink GmbH, Dr. Maya Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim BR, Christine Hartmann, Regisseurin und Drehbuchautorin, Sabine Kreft, SUPER RTL, Astrid Küffner, Förderin, Hendrik Lesser, remote control productions, Gabriele Pfennigsdorf, FFF Bayern, Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin KiKA, Inga Pudenz, Agentur Scenario und Stefanie Steif, Funline Media.

Die Anwärter für den Publikumspreis, Schulgruppen aus ganz Bayern, stehen noch bis zum 26. Mai unter https://www.medien-club-muenchen.de zur Abstimmung.

Förderer und Sponsoren des Kinder-Medien-Preises sind: VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Bayerisches Staatsministerium für Digitales, ProSiebenSat.1 SE, Kaissar Film, Bayerische Landeszentrale für neue Medien, SUPER RTL, LfA Bayern, Sat.1 Bayern, Bavaria Film, Verband Bayerischer Zeitungsverleger, FFF Bayern und das Filmfest München.

