Neue Folge des Rheuma-Podcasts online

"Ich dachte lange, ich sei allein mit dieser Krankheit" - Milka und Doc Hasseli im Gespräch mit Peter Koncet

In der Folge 4 der Rheuma-Podcast-Staffel "Milka und Doc Hasseli hören zu" spricht Peter Koncet über seine Erfahrungen mit axialer Spondyloarthritis - auch bekannt als Morbus Bechterew. Der 76-Jährige berichtet, wie er nach Jahren mit chronischen Rückenschmerzen endlich eine Diagnose erhielt und sich daraufhin in der Deutschen Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB) und der Deutschen Rheuma-Liga engagierte.

Axiale Spondyloarthritis ist schmerzhaft und unheilbar

Die axiale Spondyloarthritis ist eine entzündliche Erkrankung, die die Wirbelsäulengelenke und Sehnenansätze betrifft. "Viele Betroffene leiden unter chronischen Rückenschmerzen, die oft in jungen Jahren beginnen", erklärt PD Dr. Rebecca Hasseli-Fräbel. Es vergeht oft viel Zeit, bis die Erkrankung diagnostiziert wird. Moderne Therapien können die Krankheit heute stoppen, eine Heilung ist jedoch nicht möglich.

Peter Koncet: Vom Patienten zum aktiven Unterstützer

Peter beschreibt, wie er jahrelang nach Antworten suchte: "Ich lag nachts wie eingefroren im Bett, konnte mich kaum bewegen, und niemand konnte mir sagen, was los war." Erst nach einer schweren Darmentzündung wurde bei ihm axiale Spondyloarthritis diagnostiziert. Nach seiner Diagnose fand Peter Unterstützung in der Selbsthilfe: "Ich dachte lange, ich sei der Einzige mit dieser Krankheit. Dann habe ich eine Selbsthilfegruppe der DVMB gefunden. Der Austausch mit anderen hat mir unglaublich geholfen." Heute engagiert sich Peter aktiv in der Deutschen Rheuma-Liga und der DVMB. Als "Patient Partner" gibt er seine Erfahrungen an Medizinerinnen und Mediziner weiter und hilft dabei, den Dialog zwischen ihnen und Betroffenen zu verbessern. Außerdem unterstützt er die Rheuma-Liga seit 2023 als Granfluencer und erklärt dabei die digitalen Angebote des Selbsthilfeverbands.

Jetzt reinhören: Erfahrungen aus erster Hand

Die neue Folge des Rheuma-Podcasts mit Peter Koncet ist ab sofort unter www.rheuma-podcast.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen verfügbar. Die neue Podcast-Staffel wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags durch die Bundesregierung gefördert.

Über die Deutsche Rheuma-Liga und die DVMB

Die Deutsche Rheuma-Liga ist die größte Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen und engagiert sich seit über 50 Jahren für die Interessen rheumakranker Menschen. Die Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew (DVMB) ist ein Mitgliedsverband der Deutschen Rheuma-Liga und unterstützt Menschen mit axialer Spondyloarthritis.

