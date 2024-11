Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.

Deutsche Rheuma-Liga startet die App Team Rheuma

Rheuma muss nicht einsam machen: Neue App ermöglicht sicheren digitalen Austausch für Betroffene

"Heute starten wir mit der neuen digitalen Austauschplattform "Team Rheuma". Die App ist ein Ergebnis vieler intensiver Gespräche mit der Rheuma-Community. Endlich gibt es einen sicheren digitalen Raum, in dem Menschen mit rheumatischen Erkrankungen unkompliziert Kontakt aufnehmen und sich gegenseitig unterstützen können", erklärt Christiane Solbach (66), ehrenamtliche Granfluencerin der Deutschen Rheuma-Liga, zur Einführung der Plattform "Team Rheuma". Die App ermöglicht den anonymen und sicheren Austausch ebenso wie die Kontaktaufnahme und Unterstützung unter Betroffenen. "Team Rheuma" ist schnell und einfach nutzbar - als App für iOS und Android oder direkt über die Website.

Team Rheuma: Vorteile für Rheuma Liga-Mitglieder

Christiane Solbach zeigt an ihrem Handy, wie einfach die App funktioniert. Nach der Registrierung und Anmeldung erstellt sie ihr Profil: Alter, Wohnort, Hobbys und Art der Erkrankung - sie behält die volle Kontrolle über ihre Daten. Denn sie entscheidet, welche Informationen sichtbar gemacht werden. Als Mitglied der Rheuma-Liga kommt Solbach auch in den Genuss von exklusiven Funktionen: Sie erhält spezielle Informationen und kann eigene Gruppen gründen. Alle weiteren Funktionen sind auch für Nicht-Mitglieder der Deutschen Rheuma-Liga nutzbar. "Es ist großartig, andere Rheumatikerinnen und Rheumatiker mit ähnlichen Erfahrungen zu finden und sicher zu wissen, welche Angaben sichtbar sind", sagt Solbach, die im Alltag auch die anderen digitalen Angebote der Rheuma-Liga intensiv nutzt. Bereits 2023 erklärte sie als Granfluencerin die Funktionen der App "Rheuma-Auszeit" für Betroffene.

Gegen die Einsamkeit: Gruppen finden und gründen

Die Gruppensuche ermöglicht es, passende Gruppen zu finden und sich dort einzubringen. Christiane Solbach betont die Vielfalt der Möglichkeiten. "Hier können wir uns frei über Interessen und Anliegen austauschen - von Erfahrungen über Hobbys bis hin zu Tipps und Tricks für den Alltag mit Rheuma." Mitglieder können zwischen offenen, geschlossenen oder geheimen Gruppen wählen und Betroffene einladen.

Zielsicher Kontakte finden und chatten

Eva-Maria Käter, Projektleiterin von "Team Rheuma", beschreibt die Plattform als wichtigen Schritt für eine moderne Selbsthilfe: "Unser Ziel ist es, den Alltag mit Rheuma zu erleichtern und digitale, sichere Verbindungen zwischen Menschen mit Rheuma zu ermöglichen. Dabei hilft eine detaillierte Profilsuche, die Betroffene mit ähnlichem Alter, Diagnose oder Interessen ausfindig macht". Wer hier fündig geworden ist, kann Kontaktanfragen versenden und mit anderen Betroffenen chatten. Die App macht aber auch Vorschläge für Kontakte und Gruppen. Die Plattform entstand mit Unterstützung der Techniker Krankenkasse und ist unter www.team-rheuma.de erreichbar.

Die Deutsche Rheuma-Liga

In Deutschland leben rund 17 Millionen Menschen mit einer Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis. Die Rheuma-Liga als größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen. Die Rheuma-Liga bietet ihren rund 230.000 Mitgliedern eine Vielzahl an Bewegungsangeboten an, darunter auch das Funktionstraining für Menschen mit Rheuma.

Die Landes- und Mitgliedsverbände der Deutschen Rheuma-Liga

Die Deutsche Rheuma-Liga ist auf allen Ebenen eine starke Gemeinschaft. Ihre 16 Landes- und drei Mitgliedsverbände unterstützen mit ihren Arbeitsgemeinschaften und Selbsthilfegruppen die Betroffene vor Ort mit einem umfangreichen Angebot. Um mehr zu erfahren, können Interessierte direkt Kontakt zu ihrem Landes- oder Mitgliedsverband aufnehmen: Kontaktieren Sie Ihren Landes- oder Mitgliedsverband der Rheuma-LIga.

