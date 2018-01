'Dittsche' kommt zurück - Ab April wieder im WDR-Fernsehen

Hamburg (ots) - Die Comedy-Sendung 'Dittsche' mit dem Schauspieler Olli Dittrich kehrt nach fast einjähriger Pause im April ins Westdeutsche Fernsehen zurück. Das meldet das Hamburger Medienmagazin 'new business' (www.new-business.de) in seiner am Montag, 15. Januar, erscheinenden Ausgabe unter Berufung auf den WDR. Die aus einem Hamburger Imbiss live übertragene, improvisierte Sendung mit dem Untertitel 'Das wirklich wahre Leben' war zuletzt Ende Mai 2017 im Programm. Kurz vor Weihnachten hatte sich Dittrich jedoch mit einem satirischen Weihnachts-Special als Schlagersängerin 'Trixie Dörfel' im Ersten Programm bei seinen Fans in Erinnerung gebracht.

Pressekontakt:

new business

Volker Scharninghausen

Telefon: 0178/2319953

scharninghausen@new-business.de

Original-Content von: new business, übermittelt durch news aktuell