Live-Event: Blickwechsel Stoffwechsel von Lilly in Kooperation mit der Universitätsmedizin Mainz

Neue Impulse für die Adipositasversorgung von morgen: Interdisziplinäre Lösungen, starker Dialog

Die Veranstaltungsreihe "Blickwechsel Stoffwechsel" hat mit der "Zukunftswerkstatt Adipositas" in Mainz eine starke neue Wegmarke für die Adipositasversorgung gesetzt. Initiiert von Lilly Deutschland und in enger Zusammenarbeit mit der Universitätsmedizin Mainz fand ein Healthcare-Hackathon statt - ein kollaboratives Arbeitstreffen, auf dem interdisziplinäre Teams von Nachwuchsforschenden aus Medizin und Versorgung konkrete kreative praxisnahe Lösungsansätze rund um Versorgungslücken bei Adipositas erarbeitet haben. Im Anschluss diskutierten führende Akteure aus Politik, Versorgung, Wissenschaft, Selbsthilfe und Nachwuchs über konkrete Ergebnisse zur Umsetzung einer leitliniengerechten, patientenzentrierten Versorgung.

Mehr als 84 Personen aus dem Rhein-Main-Gebiet und anderen Regionen nahmen teil. Alle nutzten die Veranstaltung als Plattform für einen engagierten, interdisziplinären Austausch. Die vorgestellten Lösungsansätze zu den Themen Prävention, Versorgungspfad und gesellschaftliche Teilhabe stießen auf große Resonanz und wurden von den führenden Entscheidungsträger:innen aus der Rhein-Main-Region mit großem Interesse aufgenommen und erörtert.

"Die Veranstaltung Blickwechsel Stoffwechsel hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir alle Disziplinen zusammenbringen und dabei gezielt Nachwuchskräfte einbinden", sagt Dr. Alexander Horn, Geschäftsführer Lilly Deutschland. "Ich sehe es als großen Erfolg, dass durch den offenen Austausch und die intensive Zusammenarbeit innovative Lösungsansätze entstanden sind, die echte Verbesserungen für Menschen mit Adipositas bedeuten - von der Prävention bis hin zur Versorgung. Das ist der richtige Weg, um diesen Menschen zu helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern und einen nachhaltigen Wandel in der Adipositasversorgung zu schaffen."

Praxis und Politik an einem Tisch

Im Rahmen der prominent besetzten Diskussionsrunde unterstrichen neben Dr. Horn auch Clemens Hoch, Minister für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz, Dr. Tanja Machalet MdB, Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestags sowie Prof. Dr. Ralf Kiesslich, Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz, die Dringlichkeit einer flächendeckenden und strukturierten Versorgung. "Die heute präsentierten Ideen zeigen eindrücklich, wie viel Innovationspotenzial in einem offenen Austausch unterschiedlicher Disziplinen steckt", sagt Dr. Tanja Machalet. "Sowohl die innovativen Ergebnisse als auch der direkte Dialog mit dem Nachwuchs sind entscheidende Impulse für unsere Strategie in Rheinland-Pfalz", ergänzt Gesundheitsminister Clemens Hoch. "Es ist inspirierend zu sehen, wie neue Denkansätze und gelebte Kooperation den Weg für echte Verbesserungen ebnen."

"Angesichts der steigenden Anzahl an Adipositaspatientinnen und -patienten gilt es, deren Versorgungssituation gemeinsam nachhaltig zu stärken. Um besser innovative Strukturen und Therapien entwickeln zu können, sind interprofessionelle und interdisziplinäre Veranstaltungen wichtig. Die Vielfalt an Perspektiven fördert eine optimierte Patientenversorgung", erklärt Univ.-Prof. Dr. Ralf Kiesslich, Vorstandsvorsitzender und Medizinischer Vorstand der Universitätsmedizin Mainz.

Nachhaltiger Veränderungsprozess angestoßen

Die präsentierten Hackathon-Konzepte reichen von digitalen Versorgungsmodellen über innovative Präventionsansätze bis hin zu Strategien gegen Stigmatisierung und für bessere Arbeitsmarktintegration. Das breite Netzwerkpotenzial der Veranstaltung kam beim abschließenden Get-Together und gezielten Medieninterviews besonders zur Geltung. Alle Teilnehmenden waren sich einig: Praxis, Politik und Wissenschaft müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um die bestehenden Versorgungslücken nachhaltig zu schließen.

Das Fazit der Veranstaltung: Nur ein gemeinsamer, dauerhafter Dialog zwischen allen Akteuren kann die dringend benötigten Reformen in der Adipositasversorgung ermöglichen.

Weitere Informationen zur Initiative und zu Adipositas:

https://www.lilly.com/de/aktuelles/stoffwechsel

https://de.lilly.com/meinwegmitadipositas

Über Lilly

Lilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme gefunden. Heute helfen unsere Medikamente Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.

Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind.

Weitere Informationen über Lilly Deutschland finden Sie hier:

www.lilly.com/de

www.linkedin.com/showcase/lilly-deutschland

