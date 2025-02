Lilly Deutschland GmbH

Innovative Wege zur effektiven Behandlung von Adipositas

Bad Homburg (ots)

Anlässlich des Welt-Adipositas-Tages am 04. März lanciert das pharmazeutische Unternehmen Lilly Deutschland in Zusammenarbeit mit Apotheken bundesweit die Adipositas-Beratungswochen. Diese Initiative, die den gesamten Monat März andauert, ist Teil einer groß angelegten Aufklärungskampagne von Lilly Deutschland. Sie markiert einen wichtigen Schritt in der Aufklärung über Adipositas als chronische Krankheit.

Adipositas - mehr als nur Übergewicht

Adipositas ist eine komplexe, chronische, behandlungsbedürftige Krankheit, die in Deutschland etwa 23 Prozent der Erwachsenen betrifft.1 Die gesundheitlichen Folgen reichen von Diabetes über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu bestimmten Krebsarten. Trotz der potenziell schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen wird Adipositas häufig noch unterschätzt und stigmatisiert.

"Mit unseren Beratungswochen in Apotheken möchten wir ein klares Zeichen setzen: Adipositas ist eine ernsthafte medizinische Erkrankung, deren Behandlung in die professionellen Hände von medizinischem Fachpersonal gehört", erklärt Philine Ahrdorf, Associate Vice President und Head of Medical Affairs bei Lilly Deutschland.

"Apotheken sind oft die erste Anlaufstelle für Gesundheitsfragen. In einer Vor-Ort-Beratung können Apotheker:innen Menschen mit Adipositas ermutigen, ihre Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen und sich medizinische Hilfe in einer Arztpraxis zu suchen."

Apotheken und Ärzte als zentrale Anlaufstellen

Im Rahmen der Beratungswochen erwartet Menschen mit Adipositas und ihre Angehörigen ein spezielles Beratungsangebot in vielen Apotheken deutschlandweit. Neben Informationsmaterialien bieten ausgewählte Apothekenpartner auch Patientenvorträge vor Ort an. Menschen mit Adipositas sollen ermutigt werden, gemeinsam mit medizinischen Fachkräften gegen die Krankheit vorzugehen. Dafür stehen auch Ärztinnen und Ärzten umfangreiche Aufklärungsmaterialien und Informationen für das Wartezimmer zur Verfügung.

Teil einer umfassenden Aufklärungskampagne

Die Beratungswochen sind eingebettet in Lillys Aufklärungskampagne. Mit der Aufklärungskampagne möchte Lilly für mehr Verständnis für die chronische Krankheit sorgen und das gesellschaftliche Verständnis für Adipositas verbessern. Menschen mit Adipositas sollen ermutigt werden, gemeinsam mit medizinischen Fachkräften gegen die Krankheit vorzugehen. Die Kampagne, die weit über reine Informationsvermittlung hinausgeht, soll eine Bewegung anstoßen, die Adipositas entstigmatisiert und Betroffenen zeigt, dass effektive Hilfe möglich ist.

Digitale Unterstützung und langfristige Ziele

Ergänzend zu den Vor-Ort-Beratungen in den Apotheken bietet Lilly auch online vielfältige Informationen. Auf der Kampagnen-Website www. MeinWegmitAdipositas.de finden Interessierte weiterführende Informationen zu Adipositas, ihren Ursachen, Folgen und innovative Behandlungsmöglichkeiten.

"Adipositas ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen", fasst Philine Ahrdorf von Lilly Deutschland zusammen. "Mit unseren Beratungswochen und der übergreifenden Aufklärungskampagne möchten wir einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen mit Adipositas in Deutschland leisten."

PP-OB-DE-0049 Februar 2025

1 RKI Stand 02/2024. https://ots.de/n1pogB (zuletzt aufgerufen am 14.02.2025).

Über Lilly

Lilly verbindet Fürsorge mit Forschergeist, um Medikamente zu entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern. Seit fast 150 Jahren leisten wir Pionierarbeit, erzielen wissenschaftliche Durchbrüche und haben Therapieoptionen für einige der schwierigsten Gesundheitsprobleme gefunden. Heute helfen unsere Medikamente mehr als 49 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Mit Erkenntnissen aus den Bereichen Biotechnologie, Chemie und Genetik treiben unsere Wissenschaftler:innen neue Entdeckungen voran, um einige der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. So arbeiten sie daran, die Behandlung von Diabetes immer weiter zu optimieren, Adipositas zu behandeln und deren gravierende Langzeitfolgen einzudämmen, den Kampf gegen Alzheimer-Demenz voranzubringen, Lösungen für folgenschwere Störungen des Immunsystems zu finden und schwer zu behandelnde Krebsarten in beherrschbare Krankheiten zu verwandeln.

Bei jedem Schritt auf dem Weg zu einer gesünderen Welt geht es uns vor allem um eines: das Leben von Millionen Menschen zu verbessern. Das bedeutet auch, dass wir klinische Studien durchführen, die die Vielfalt unserer Welt abbilden. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Medikamente weltweit zugänglich und bezahlbar sind.

Wenn Sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie uns auf lilly.com/de oder LinkedIn.

Original-Content von: Lilly Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell