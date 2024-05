Beautyholic

Banu Suntharalingam: Drei Gründe, warum Kosmetikerinnen ihre Kunden nicht in Stammkunden verwandeln

Stagnation trotz Wachstumspotenzial: Viele Kosmetikstudios erreichen schnell ihre Wachstumsgrenze, obwohl der Markt für Beauty-Dienstleistungen weiterhin boomt - und das meist, weil sie ihre Kunden nicht in Stammkunden verwandeln. Woran aber liegt das und was können betroffene Kosmetikerinnen dagegen unternehmen?

Trotz des florierenden Marktes für Beauty-Dienstleistungen schöpfen weiterhin viele Kosmetikstudios ihr Potenzial nur bedingt aus: Zwar sind sie durchaus darum bemüht, ihre Kunden zufriedenzustellen und sich einen guten Ruf aufzubauen, für nachhaltiges Wachstum reicht es allerdings nur selten - auch langfristige, loyale Kundenbeziehungen sind tendenziell die Ausnahme. Grund dafür ist mehrheitlich, dass es ihnen an einem unternehmerischen Mindset und langfristigen Strategien fehlt. "Wenn Kosmetikerinnen es versäumen, ihre Rolle als Unternehmerinnen ernst zu nehmen und sich ausschließlich auf ihre Fähigkeiten als Fachexpertinnen verlassen, gefährden sie damit nicht nur kurzfristige Wachstumschancen - vielmehr besteht dabei durchaus das Risiko, dauerhaft an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen", warnt Banu Suntharalingam, Geschäftsführerin von Beautyholic.

"Damit ist es unerlässlich, Kunden zuverlässig an sich zu binden - bevor es die Konkurrenz macht. Kosmetikerinnen müssen also proaktive Strategien etablieren und verfolgen, um genau das zu erreichen", fügt sie hinzu. "Das bietet nicht nur die Möglichkeit, Kundenbeziehungen zu vertiefen, sondern transformiert auch das gesamte Geschäftsmodell, was zu nachhaltigem Erfolg führt." Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich des Online-Marketings und der Optimierung von Unternehmensstrukturen in Kosmetikstudios konnte Banu Suntharalingam bereits mehr als 450 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei helfen, ihre Geschäfte erfolgreich weiterzuentwickeln und die Herausforderungen des Marktes zu meistern. Welche gravierenden Fehler in Bezug auf die Kundenbindung ihr dabei immer wieder aufgefallen sind, verrät sie hier.

1. Mangelnde Qualitätsansprüche

Viele Studios konzentrieren sich darauf, ein breites Spektrum an Behandlungen anzubieten, vernachlässigen dabei jedoch oft die Qualität und die Professionalität, die für eine dauerhafte Kundenbindung essenziell sind. Kunden, die einmal eine schlechte Erfahrung gemacht haben, sind weniger geneigt, zurückzukehren oder das Studio weiterzuempfehlen. Damit ist es umso wichtiger, sich auf hohe Qualitätsstandards und die stetige Weiterbildung des eigenen Personals zu konzentrieren, um sich in der hart umkämpften Beauty-Branche behaupten zu können. Studios, die in diese Aspekte investieren, können nicht nur ihre bestehenden Kundenbeziehungen verbessern, sondern auch neue Kunden anziehen, die auf der Suche nach zuverlässigen und hochwertigen Beauty-Dienstleistungen sind - hier kommt ihnen schließlich auch das Prinzip organischer Weiterempfehlungen zugute.

2. Integrität und Treueprogramme fehlen

Vertrauen bildet das Fundament jeder dauerhaften Kundenbeziehung und wird maßgeblich durch Transparenz und Ehrlichkeit in allen Geschäftsaspekten gefördert. Sei es bei Produktbestellungen, der Pünktlichkeit von Terminen oder der klaren Kommunikation über Urlaubszeiten - Kosmetikstudios, die ihre Zusagen und Versprechen zuverlässig einhalten, schaffen eine Atmosphäre des Vertrauens. Gleichzeitig machen sie es ihren Kunden dadurch leicht, sich immer wieder für sie zu entscheiden.

Parallel dazu spielen exklusive Treueprogramme eine wichtige Rolle, um Kunden anzuerkennen und zu belohnen. Individuell zugeschnittene Angebote, besondere Rabatte und persönliche Aufmerksamkeiten wie Geburtstagsgeschenke oder VIP-Events verstärken das Gefühl der Wertschätzung. Studios, die in solche Programme investieren, erleben somit oft eine höhere Kundentreue und eine Steigerung der Mundpropaganda, was wiederum zu einer stabilen Kundenbasis und erhöhten Einnahmen führt.

3. Zu wenig maßgeschneiderte Angebote

Ein weiterer entscheidender Grund für mangelnde Kundenbindung in Kosmetikstudios ist das Fehlen maßgeschneiderter Angebote, die eine persönliche und individuelle Kundenbetreuung ermöglichen. Angesichts des harten Konkurrenzkampfes reicht es schlichtweg nicht mehr aus, Standarddienstleistungen anzubieten. Kunden suchen nach einer Erlebnisqualität, die genau auf ihre Bedürfnisse und Vorlieben abgestimmt ist. Maßgeschneiderte Angebote, die auf der Grundlage sorgfältiger Analysen der Kundendaten und -präferenzen entwickelt werden, können damit den Unterschied ausmachen.

Kosmetikerinnen, die ihre Dienstleistungen und Produkte an die individuellen Wünsche ihrer Kunden anpassen und beispielsweise spezielle Rabatte, personalisierte Behandlungspläne oder maßgeschneiderte Produktkombinationen bieten, zeigen ihren Kunden außerdem, dass sie wirklich verstanden und geschätzt werden. Diese Art der Personalisierung fördert nicht nur die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden, sondern stärkt auch das Gesamterlebnis, wodurch die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass Kunden zu treuen Stammkunden werden.

