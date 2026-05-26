Paulaner Brauerei Gruppe

Bienvenue à bord – Le groupe Paulaner et la Brouwerij Dilewyns concluent un partenariat

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Munich (ots)

Le groupe Paulaner et la célèbre brasserie belge Brouwerij Dilewyns ont conclu un nouveau partenariat le 1er Mars. Cette collaboration permettra à la brasserie traditionnelle munichoise de renforcer sa présence sur le marché belge et de proposer sa gamme de bières de grande qualité à une large audience.

« Nous sommes ravis de compter la Brouwerij Dilewyns parmi nos partenaires de choix depuis le 1er mars. Il ne s’agit pas seulement d’une brasserie, mais d’une entreprise qui possède également une expérience dans l’importation et la distribution de boissons et qui partage notre passion pour les bières de grande qualité », déclare Marcus Thieme, directeur des marchés internationaux au sein du groupe brassicole Paulaner. La Brouwerij Dilewyns est synonyme de bières primées, de marques soigneusement sélectionnées, et d’une distribution de grande qualité. L’entreprise approvisionne à la fois les détaillants et les restaurants et contribue activement à la culture brassicole belge.

Grâce à son partenariat avec Brouwerij Dilewyns, Paulaner vise à étendre sa présence en Belgique. «Notre objectif est de faire de Paulaner la bière allemande la plus vendue dans le commerce de détail. De plus, nous allons renforcer notre présence dans le secteur de la restauration avec Brouwerij Dilewyns, en mettant l’accent à la fois sur le Paulaner Biergarten et l’Oktoberfest Paulaner », a déclaré M. Thieme.

Les conditions idéales pour découvrir l’art de vivre bavarois en Belgique et lever son verre à la meilleure bière de Munich. Santé !

À propos de la brasserie Paulaner

« Gut, besser, Paulaner » (« Bon, meilleur, Paulaner ») – le célèbre slogan de la brasserie Paulaner est bien plus qu’un simple message publicitaire : il constitue un véritable principe directeur pour chacun des collaborateurs de l’entreprise.

Depuis 1634, le nom Paulaner est synonyme de qualité exceptionnelle et de culture brassicole munichoise. Les maîtres-brasseurs Paulaner à Munich élaborent une large gamme de bières typiquement bavaroises : des classiques comme la bière blanche (Weißbier) et la Helles jusqu’à des spécialités telles que la Salvator et la bière de l’Oktoberfest, sans oublier de nouvelles créations.

Entreprise familiale solidement ancrée à Munich, Paulaner exporte aujourd’hui dans plus de 70 pays à travers le monde et s’est développée pour devenir une marque moderne, performante et tournée vers l’international.

Plus d’informations : www.paulaner.de

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