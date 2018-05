München (ots) - Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr setzt die internationale Managementberatung Bain & Company ihr Recruitingformat "Kompass - Das Event für Frauen mit Zielen" fort. Die zweite Auflage findet am 14. und 15. Juni 2018 in Berlin statt und richtet sich an Universitätsstudentinnen, Doktorandinnen und Young Professionals aller Fachrichtungen. Die Teilnehmerinnen lernen unter anderem in einem Workshop, ihre individuellen Stärken zu erkennen und zu festigen, um sich als Berufsanfängerinnen authentisch und selbstsicher positionieren zu können.

"Die Diversität in unseren Projektteams stellt sicher, dass wir Fragestellungen stets aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und unsere Kunden mit den besten Lösungen unterstützen", erklärt Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Der Anteil der weiblichen Berater bei Bain wächst seit Jahren stetig. Neben der herausfordernden Tätigkeit in einem internationalen Umfeld profitieren unsere Beraterinnen auch von attraktiven Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie flexiblen Arbeitszeitmodellen."

Bain fördert die Karrieren von Frauen in besonderem Maß. Zahlreiche Recruiting-Veranstaltungen wie "Kompass" oder "Weitblick" sollen Bewerberinnen für die Welt der Managementberatung begeistern. Hinzu kommt das "Female Springboard Event" für die besten ehemaligen Praktikantinnen. Auch das Angebot im Unternehmen ist vielfältig. So unterstützt etwa die weltweite Initiative Women@Bain Beraterinnen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Ziel ist es, ihnen damit eine Plattform zum Erfahrungsaustausch, Mentoring und Netzwerken zu bieten.

Bewerbungen noch bis zum 13. Mai 2018 möglich

Neben dem Soft-Skills-Training haben die Teilnehmerinnen des "Kompass"-Events die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten bei einem professionellen Interviewtraining weiterzuentwickeln. Zudem beweisen sie bei einer Stadtrallye durch Berlin, dass sie sich nicht vom richtigen Kurs abbringen lassen. Dabei sind Teamfähigkeit, logisches Denken und Orientierungssinn gefragt. Zusätzlich gibt es reichlich Gelegenheit, mehr über den Berufseinstieg bei Bain zu erfahren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Noch bis zum 13. Mai 2018 können sich Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester, Doktorandinnen sowie junge Berufsanfängerinnen sämtlicher Fachrichtungen bewerben. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.joinbain.de/kompass.

