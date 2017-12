München (ots) - Im Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands der Karriereplattform Glassdoor hat die internationale Managementberatung Bain & Company den ersten Platz erobert. Die jährlich erstellte Rangliste basiert auf den Bewertungen von Mitarbeitern hinsichtlich ihres Arbeitgebers und ihres Arbeitsumfelds. Unter den Top 10 befinden sich weitere einflussreiche Industrie- und Technologieunternehmen wie SAP, Daimler und adidas.

"Wir freuen uns sehr über den ersten Platz im Glassdoor-Ranking der besten Arbeitgeber Deutschlands", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Die positiven Bewertungen unserer Mitarbeiter sind eine besondere Auszeichnung für uns und ein enormer Vertrauensbeweis. Denn sie unterstreichen, dass wir als eine der weltweit führenden Managementberatungen unsere Kunden mit Leidenschaft für exzellente Ergebnisse und mit einer klaren Strategie unterstützen."

Auch im kommenden Jahr wieder 200 Neueinstellungen geplant

In den Bewertungen werden insbesondere die individuelle Förderung der Mitarbeiter und die inspirierenden Führungskräfte hervorgehoben. "Der Spitzenplatz im Glassdoor-Ranking spiegelt unsere einzigartige Firmenkultur und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten bei Bain wider", betont Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. "Und er wird uns helfen, die Top-Talente zu finden, die wir aufgrund unseres starken Wachstums und der steigenden Anforderungen unserer Kunden permanent suchen." So plant Bain 2018 in Deutschland und der Schweiz wieder 200 Neueinstellungen.

Bain investiert massiv in die berufliche und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Dazu gehören Mentoring-Programme ebenso wie globale und lokale Trainingsangebote sowie die Women@Bain-Initiative, die sich speziell der Förderung von Beraterinnen widmet. Inzwischen sind rund ein Drittel aller Neueinsteiger bei Bain weiblich. Auch Berater ohne wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund werden durch die umfangreichen weltweiten Non-Business-Netzwerke auf ihrem Karriereweg unterstützt. Bereits im vergangenen Jahr wurde Bain in der größten Arbeitnehmerstudie Deutschlands von kununu und Xing in der Kategorie Beratung als "Deutschlands bester Arbeitgeber" ausgezeichnet. Für Deutschlandchef Sinn steht fest: "Wir wollen nicht nur der beste, sondern auch der spannendste Arbeitgeber für Top-Talente sein. Daran werden wir weiter hart arbeiten."

In den USA gleichauf mit Facebook und Google

Im internationalen Glassdoor-Ranking der besten Arbeitgeber erzielt Bain in den USA mit dem zweiten Platz ebenfalls ein Spitzenergebnis. Damit liegt die Managementberatung dort mit Technologieriesen wie Facebook und Google gleichauf. Die nationalen und internationalen Top-Ergebnisse basieren auf den Antworten der Mitarbeiter in den Bereichen Arbeit und Arbeitsumgebung, Vergütung, Firmenkultur und Firmenwerte, Vorgesetzte, Work-Life-Balance und Weiterempfehlung.

