BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Beitragsfuß sinkt erneut

Mitgliedsunternehmen der BG ETEM zahlen weniger

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Köln (ots)

Der Vorstand der BG ETEM hat in seiner Sitzung am 13. Mai den Beitragsfuß von 2,80 auf 2,77 gesenkt. Damit sinkt der durchschnittliche Beitrag der Betriebe von 77 auf 76 Cent je 100 Euro von dem Betrieb an die Beschäftigten gezahlter Lohnsumme.

"Wir können den Beitrag zum fünften Mal in Folge senken", freut sich Hans-Peter Kern, Vorstandsvorsitzender der BG ETEM. "Das ist zum einen das Ergebnis einer vorausschauenden Finanzplanung und zum anderen ein Erfolg der erheblichen Präventionsanstrengungen unserer Mitgliedsunternehmen", so Kern. Er unterstreicht: "Prävention zahlt sich aus."

"Angesichts wachsender Herausforderungen für unsere Wirtschaft ist es ein sehr positives Signal, dass der Mitgliedsbeitrag erneut sinken kann." erklärt Franz Donner, alternierender Vorstandsvorsitzender der BG ETEM. "Unser Ziel ist es", so Donner, "ein verlässlicher Partner für unsere Mitgliedsunternehmen zu sein und finanzielle Stabilität zu sichern."

Der Beitragsfuß ist eine Rechengröße, die gemeinsam mit der Gefahrklasse des Betriebes und seiner Lohnsumme zur Berechnung der Höhe der Mitgliedsbeiträge dient. Mit diesen Beiträgen werden die Ausgaben der Berufsgenossenschaft des zurückliegenden Kalenderjahrs solidarisch durch die Mitgliedsunternehmen gedeckt, ohne einen - wie in anderen Sozialversicherungszweigen üblichen - Zuschuss aus dem Bundeshaushalt. Durch die Mitgliedschaft in der BG ETEM entfällt für Unternehmen die Haftung für gesundheitliche Schäden, die deren Beschäftigten durch Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten entstehen können.

Eine Milliarde Euro für Unfall- und Krankheitsfolgen

Den größten Einzelposten machten 2025 mit 603,1 Millionen Euro Rentenzahlungen aus. Mit ihnen werden Versicherte für schwerwiegende Gesundheitsschäden aufgrund von Arbeits- und Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten entschädigt. Hinzu kommen 439,1 Millionen Euro für medizinische Heilbehandlungskosten und weitere Rehabilitationsleistungen im Zusammenhang mit Unfällen und Berufskrankheiten. Darüber hinaus wurden in Präventionsdienstleistungen 156,4 Millionen Euro investiert. Die Gesamtausgaben für das Jahr 2025 belaufen sich auf rund 1,49 Milliarden Euro.

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

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