Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Stärkung von Zukunftskompetenzen: Hochschulperle des Monats Juli geht nach Hamburg

Berlin (ots)

Obwohl generative Künstliche Intelligenz mittlerweile in vielen Bereichen präsent ist, herrscht im Hochschulalltag häufig Unsicherheit darüber, wie diese sinnvoll und erlaubt eingesetzt werden kann. Das Büro für Digitalisierung in der Lehre (DL-Büro) der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg hat einen praxisnahen Gastvortrag zu dem Thema "gKI im Studium" entwickelt. Dieser kann unkompliziert in bestehende Lehrveranstaltungen integriert werden. Der Ansatz erhält vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats Juli.

Die Hochschulperle des Monats Juli zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an das Projekt "gKI im Studium" der Universität Hamburg. Mit "gKI im Studium" hat die Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg ein praxisnahes Lehrformat entwickelt, das Studierende und Lehrende für einen kritisch-reflektierten Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz sensibilisiert. Das Besondere an diesem Ansatz ist, dass er direkt in bestehende Lehrveranstaltungen integriert werden kann und somit ein niedrigschwelliges Angebot darstellt. Eine Angestellte des DL-Büros besucht die Veranstaltung, hält einen 90-minütigen interaktiven Impuls und entlastet somit die Lehrenden, während gleichzeitig Raum für gemeinsamen Austausch von Studierenden und Lehrenden über die Chancen und Herausforderungen von gKI im Studium geboten wird.

Ausgangspunkt des Projekts ist die Beobachtung, dass der Einsatz generativer KI im Hochschulalltag häufig unklar bleibt und unterschiedliche Erwartungen von Studierenden und Lehrenden erst bei der Bewertung von Prüfungsleistungen sichtbar werden. Der Gastvortrag des DL-Büros kombiniert einen spielerischen Einstieg in die Funktionsweise von KI mit der Analyse konkreter Anwendungsfälle, etwa bei Recherche, Textarbeit oder Ideengenerierung. Ergänzt wird dies durch die Einordnung institutioneller Regelungen sowie durch die kritische Diskussion, welche gesellschaftlichen Auswirkungen der Einsatz von KI hat, wie hoch die ökologischen Kosten sind und welche Kompetenzen durch den Einsatz von KI verloren gehen könnten. Im Mittelpunkt steht die Förderung eines differenzierten Urteilsvermögens. Studierende und Lehrende reflektieren gemeinsam, wann der Einsatz von KI sinnvoll ist und wann er Lernprozesse beeinträchtigen kann: "Was ist das Lernziel einer Aufgabe, welche Fähigkeiten braucht es dafür und lohnt es sich hier, eine Abkürzung zu nehmen?" So entsteht ein dialogischer Raum, in dem Orientierung und gemeinsame Regeln entwickelt werden. Seit seiner Einführung im Sommersemester 2025 hat das Projekt bereits über 200 Studierende, Tutorinnen und Tutoren sowie Lehrende an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erreicht. Das Format wird kontinuierlich weiterentwickelt, um mit den dynamischen technischen Entwicklungen im Bereich generativer KI Schritt zu halten.

"Besonders überzeugt hat uns die innovative Verbindung aus technischer Grundlagenvermittlung, kritischer Reflexion und gemeinsamer Orientierung im Umgang mit generativer KI. Das Format stärkt essenzielle Future Skills für eine zunehmend digitale Hochschul- und Arbeitswelt", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juli an die Universität Hamburg zu vergeben.

Weitere Informationen zu dem Projekt "gKI im Studium" der Universität Hamburg finden Sie unter: https://ots.de/WMbG1R

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

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