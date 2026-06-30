Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.

Stärkung von Zukunftskompetenzen: Hochschulperle des Monats Juni geht nach Mecklenburg-Vorpommern

Berlin (ots)

Future Skills sind kein Zusatzangebot, sondern ein strategischer Orientierungsrahmen für Hochschulen im Wandel. Die Universität Greifswald zeigt, wie zukunftsrelevante Kompetenzen entdeckt, systematisch verankert, qualitätsgesichert umgesetzt und über die eigene Institution hinaus wirksam gemacht werden können. Für diesen ganzheitlichen Ansatz erhält sie vom Stifterverband die Hochschulperle des Monats Juni.

Die Hochschulperle des Monats Juni zum Thema "Future Skills 2030 - Kompetenzen für die Welt von morgen" geht an die Universität Greifswald für den zeitgemäßen Ansatz zur Stärkung von Zukunftskompetenzen. Mit dem Projekt "Constructing the Future - zukunftsorientiert studieren" (Con-Future) stellt die Universität Greifswald die Weichen für eine innovative Lehr- und Lernkultur. Ziel ist es, Studierende aktiv an der Gestaltung von Lehre und Prüfungen zu beteiligen, zukunftsrelevante Kompetenzen systematisch zu fördern und erfolgreiche Formate dauerhaft in die Curricula zu integrieren.

Im Zentrum stehen drei eng miteinander verzahnte Maßnahmenpakete: Der Ausbau nachhaltiger Betreuungsstrukturen über studentische Tutorien sowie Mentorinnen- und Mentoren-Programme, die Einführung projektbasierten Lernens in allen Studiengängen, um den Studienerfolg zu verbessern, sowie der Aufbau einer Transferstruktur. Neue Strukturen sollen Absolventinnen und Absolventen beim Übergang in das Arbeitsleben unterstützen, international, deutschlandweit, aber vor allem in der strukturschwachen Region des östlichen Mecklenburg-Vorpommerns.

Ein erster Meilenstein ist erreicht. Aus 15 eingereichten Lehrinnovationsprojekten wurden fünf Pilotvorhaben ausgewählt, die seit April 2026 umgesetzt und bis März 2028 begleitet werden. Ziel ist die Weiterentwicklung von Lehrveranstaltungen hin zu projektbasiertem Lernen mit Fokus auf zukunftsrelevanten Kompetenzen und kompetenzorientierten Prüfungen. Weitere Ausschreibung sind bereit für dieses Jahr und 2027 geplant.

Unterstützt wird das Projekt von einem multiprofessionellen Team, das Qualifizierungsangebote für Lehrende sowie für Tutorinnen und Tutoren bereitstellt, die Umsetzung sowie die wissenschaftliche Begleitung koordiniert und die Verankerung der Maßnahmen an allen fünf Fakultäten unterstützt. Ergänzt wird das Team durch Studierende aus verschiedenen Disziplinen, die ihre Perspektiven aktiv einbringen.

"Das Projekt Con-Future verankert gezielt Future Skills wie kritisches Denken, Problemlösefähigkeit, interdisziplinäre Teamarbeit und Selbstreflexion durch projektbasiertes Lernen und kompetenzorientierte Prüfungsformen im Studium", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats Juni an die Universität Greifswald zu vergeben. "Studierende erhalten mehr Mitgestaltungsspielräume und werden durch Mentoring- und Betreuungsstrukturen befähigt, in einer komplexen und dynamischen Arbeitswelt handlungsfähig zu bleiben. Gleichzeitig stärken praxisnahe Pilotprojekte und neue Transferformate den Übergang in den Arbeitsmarkt und fördern nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit in den regionalen Arbeitsmarkt. Das trägt zugleich zur regionalen Entwicklung und Attraktivität des Studienstandortes bei."

Weitere Informationen finden Sie unter www.uni-greifswald.de/con-future

Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt.

Im Jahr 2026 wird die Hochschulperle des Monats von der Allianz für Future Skills im Rahmen der Zukunftsmission Bildung des Stifterverbandes ausgeschrieben. Mit der Zukunftsmission Bildung will der Stifterverband ein Bildungssystem für eine Welt im Wandel gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet. Es werden Projekte ausgezeichnet, die Studierende, Promovierende oder Hochschulbeschäftigte gezielt auf eine sich wandelnde Arbeits- und Lebenswelt vorbereiten. Gesucht werden Projekte, die Future Skills bereits wirksam berücksichtigen und verankern und damit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer Welt im Wandel leisten. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich unter: https://www.stifterverband.org/hochschulperle

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

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