PharmaMar

PharmaMar präsentiert ermutigende Ergebnisse bei ASCO für kleinzelligen Lungenkrebs

Madrid (ots/PRNewswire)

PharmaMar ist ein Biotech-Unternehmen, das bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Krebsmedikamenten aus dem Meer weltweit führend ist.

Mehr als die Hälfte der Patienten, 52,7%, in einer PharmaMar-Studie erreichten ein objektives Ansprechen (Tumorschrumpfung von ≥30%) auf eine Kombinationsbehandlung für kleinzelligen Lungenkrebs mit einem chemotherapiefreien Intervall von mehr als 30 Tagen.

Die Studie wurde auf dem weltweit größten Kongress für klinische Onkologie vorgestellt, der vom 31. Mai bis 4. Juni in Chicago, USA, stattfand.

PharmaMar (MSE: PHM), weltweit führend in der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Krebstherapien aus dem Meer, präsentierte auf der Tagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO), die vom 31. Mai bis 4. Juni in Chicago, USA, stattfand, Daten aus einer Phase-II-Studie, in der Lurbinectedin von PharmaMar in Kombination mit Irinotecan bei Patienten mit rezidivierendem kleinzelligem Lungenkrebs (SCLC) nach vorheriger platinbasierter Behandlung untersucht wurde.

PharmaMar verfügt über eine einzigartige technologische Plattform: das Meer. Seit 1986 erforscht das Unternehmen das Ökosystem des Meeres, um innovative therapeutische Alternativen für schwere Krankheiten wie Krebs zu entdecken, und hat zu diesem Zweck seit seiner Gründung mehr als eine Milliarde Euro investiert. Nachdem es Patienten in der ganzen Welt erreicht und das Paradigma der Sarkom-Behandlung verändert hat, arbeitet es derzeit daran, das Leben von Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs, der aggressivsten Form von Lungenkrebs, zu verbessern.

Was diese Krankheit betrifft, so zeigen die vom Unternehmen auf der ASCO vorgestellten Ergebnisse, dass die Kombination seines Medikaments für dieses Krankheitsbild, Zepzelca® (Lurbinectedin), mit Irinotecan eine Synergie erzeugt, die die Aktivität von Lurbinectedin verstärkt, was zu hohen und dauerhaften Ansprechraten in Populationen führt, die empfindlich sind, mit einem Chemotherapie freien Intervall von mehr als 90 Tagen (CTFI> 90 Tage), und platinresistent mit einem Chemotherapie freien Intervall von weniger als 90 Tagen (CTF< 90 Tage).

Besonders ermutigend sind die Daten aus der Untergruppe von 74 Patienten mit einem Chemotherapie freien Intervall von mehr als 30 Tagen (CTFI>30 Tage) mit einer Ansprechrate von 52,7 % und einer medianen Ansprechdauer von 7,6 Monaten.

Unter den Studiendaten innerhalb dieser Untergruppe sind auch die Daten zum Gesamtüberleben (OS) mit einem Median von 12,7 Monaten ermutigend. Das Sicherheitsprofil hat sich mit einem geringen Prozentsatz an Behandlungsunterbrechungen als überschaubar erwiesen.

Zepzelca® (Lurbinectedin) ist ein synthetischer Wirkstoff, der aus der Seescheide Ecteinascidia turbinata gewonnen wird, das von PharmaMar in der Karibik, im Golf von Mexiko und im Mittelmeer gefunden wurde. Es ist in 16 Ländern weltweit zugelassen. Es erhielt 2020 eine beschleunigte FDA-Zulassung und ist in den Vereinigten Staaten zum Standard für die Zweitlinienbehandlung geworden. Derzeit laufen Bestätigungsstudien, die möglicherweise auch zu einer Zulassung in Europa führen werden.

Eine der Zulassungsstudien, LAGOON, besteht aus drei Armen, von denen einer Lurbinectedin mit Irinotecan enthält. Die auf dem ASCO-Kongress vorgestellten Ergebnisse untermauern die Gründe für die Aufnahme dieser Kombination als experimentellen Arm bei dieser Art von Patienten in die laufende Zulassungsstudie.

Rechtlicher Hinweis Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie stellt auch kein Angebot, keine Aufforderung und keinen Verkauf in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

Über PharmaMar PharmaMar ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung neuer onkologischer Behandlungen konzentriert und sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinen innovativen Medikamenten die medizinische Versorgung von Patienten, die an schweren Krankheiten leiden, zu verbessern. Das Unternehmen wird vom Meer inspiriert, von der Wissenschaft angetrieben und von Patienten mit schweren Krankheiten motiviert, deren Leben durch die Bereitstellung neuartiger Arzneimittel zu verbessern. PharmaMar beabsichtigt, weiterhin weltweit führend in der Entdeckung, Entwicklung und Innovation von Meeresarzneimitteln zu sein.

PharmaMar hat Yondelis® in Europa selbst entwickelt und vermarktet es nun, ebenso wie Zepzelca® (Lurbinectedin) in den USA und Aplidin® (Plitidepsin) in Australien, jeweils mit verschiedenen Partnern. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Pipeline von Arzneimittelkandidaten und ein solides F&E-Onkologieprogramm. PharmaMar hat weitere Programme im klinischen Stadium für verschiedene Arten von soliden Krebserkrankungen in der Entwicklung: Lurbinectedin, Ecubectedin, PM534 und PM54. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein präklinisches und klinisches Programm in der Virologie. PharmaMar hat seinen Hauptsitz in Madrid (Spanien) und verfügt über Tochtergesellschaften in Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Österreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten. PharmaMar ist außerdem alleiniger Eigentümer von Sylentis, einem Unternehmen, das sich der Erforschung therapeutischer Anwendungen des Gen-Silencing (RNAi) widmet. Um mehr über PharmaMar zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter www.pharmamar.com.

PM1183-A-014-15 PM1183-A-014-15 ist eine multizentrische, offene Phase-I/II-Korbstudie zu Lurbinectedin in Kombination mit Irinotecan bei rezidivierten Erstlinienpatienten. An der Studie nahmen 101 Patienten aus der SCLC-Kohorte teil, und die Ergebnisse zeigten ein gutes Ergebnis in dieser Patientenpopulation, die in einen Arm der Lurbinectedin-plus-Irinotecan-Kombination der LAGOON-Studie eingeschlossen war. Diese Ergebnisse beziehen sich auf die Gesamtansprechrate (ORR), die Dauer des Ansprechens (DoR), das progressionsfreie und das Gesamtüberleben (PFS und OS) sowie auf ein überschaubares Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil.

Über Zepzelca® Zepzelca® (Lurbinectedin), auch bekannt als PM1183, ist ein Analogon des aus der Seescheide Ecteinascidia turbinata isolierten Meereswirkstoffs ET-736, bei dem ein Wasserstoffatom durch eine Methoxygruppe ersetzt wurde. Es ist ein selektiver Inhibitor der onkogenen Transkriptionsprogramme, von denen viele Tumoren besonders abhängig sind. Zusammen mit seiner Wirkung auf Krebszellen hemmt Lurbinectedin die onkogene Transkription in tumorassoziierten Makrophagen, wodurch die Produktion von Zytokinen herunterreguliert wird, die für das Wachstum des Tumors wesentlich sind. Die Transkriptionsabhängigkeit ist ein anerkanntes Ziel bei diesen Krankheiten, für die es in vielen Fällen keine anderen Angriffspunkte gibt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429110/PharmaMar_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2429111/PharmaMar_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/pharmamar-prasentiert-ermutigende-ergebnisse-bei-asco-fur-kleinzelligen-lungenkrebs-302162543.html

Original-Content von: PharmaMar, übermittelt durch news aktuell