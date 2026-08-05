ENERTRAG SE

ENERTRAG eröffnet neues Ausbildungs- und Schulungszentrum in Dauerthal

Bild-Infos

Download

Dauerthal (ots)

ENERTRAG Service hat am 4. August 2026 ein neues Ausbildungs- und Schulungszentrum in Dauerthal in Betrieb genommen. Zum Start begrüßte das Unternehmen vier neue Servicetechniker aus Südafrika, fünf angehende Elektroniker für Betriebstechnik und eine angehende Fachkraft für Lagerlogistik. Die Eröffnung verbindet Nachwuchsförderung, internationale Fachkräftegewinnung und moderne Ausbildungsinfrastruktur.

Das neue Zentrum bündelt Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung an einem Ort. Alle technischen Ausbildungsräume sind auf dem aktuellen Stand der Technik. Neben Kabinetten für Metallbearbeitung, Hydraulik und Pneumatik sowie Elektro- und Elektronikkomponenten steht ein Schulungsraum für die Qualifizierung von Servicetechnikerinnen, Servicetechnikern und weiteren Fachkräften bereit. Dort finden künftig die Einarbeitung neuer Servicetechniker*innen, Jahresschulungen und fachliche Schwerpunktqualifizierungen statt. Mit dem Start der südafrikanischen Kollegen und der neuen Nachwuchskräfte wird der Dauerthaler Speicher bereits vor seiner offiziellen Eröffnung Ende September als Ausbildungsstätte in Betrieb genommen.

Erstmals bildet ENERTRAG technische Nachwuchskräfte vollständig eigenständig aus, ohne überbetrieblichen Verbundpartner. Die Auszubildenden im ersten Lehrjahr, fünf Elektroniker für Betriebstechnik sowie Fachkräfte für Lagerlogistik, lernen künftig in der eigenen Ausbildungshalle im Dauerthaler Speicher. Ab 2028 soll jedes Jahr eine Klasse von fünf Auszubildenden zum Berufsabschluss geführt werden.

Kanyisa, Siyabonga, Xabiso und Njabulo aus Südafrika verstärken künftig die Service-Teams von ENERTRAG in Deutschland. Sie kamen am 31. Juli 2026 an und starteten am 3. August 2026 ihr Programm in Dauerthal. Zunächst absolvieren sie einen deutschen Sprachkurs und technische Schulungen, bevor sie an verschiedenen Standorten langfristig als Servicetechniker eingesetzt werden. Die neuen südafrikanischen Kollegen gehören zur zweiten Gruppe eines Relocation-Programms, mit dem ENERTRAG Service gezielt erfahrene Fachkräfte im Ausland gewinnt. So wirkt das Unternehmen dem Fachkräftemangel entgegen und sichert die Kapazitäten für das weitere Wachstum von ENERTRAG Service.

In diesem Jahr wächst die Zahl der Nachwuchskräfte bei ENERTRAG insgesamt auf 29 und erreicht damit nahezu den doppelten Stand des Vorjahres. Die Bandbreite reicht von Ausbildungen in den Bereichen Büro, Industrie, Fachinformatik, Küche, Lager und Elektronik für Betriebstechnik bis zu dualen Studiengängen in Marketing und Digitalen Medien, Wirtschaftspsychologie, BWL mit Steuern und Prüfungswesen sowie Wirtschaftsingenieurwesen.

Das Ausbildungsjahr 2026 bringt neben der neuen Infrastruktur am Stammsitz von ENERTRAG in Dauerthal mehrere Neuerungen. Kiel kommt als neuer Ausbildungsstandort hinzu, Berlin wird nach 15 Jahren wieder aktiviert. Der Beruf Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung wird neu ausgebildet, der Industriekaufmann kehrt ins Angebot zurück. Im dualen Studium startet ENERTRAG zwei neue Hochschulkooperationen mit der FOM Hochschule in Berlin und der HAW Kiel und erweitert die Zusammenarbeit mit der HWR Berlin um den Fachbereich BWL mit Steuern und Prüfungswesen.

"Die Energiewende entscheidet sich im ländlichen Raum - dort, wo die Anlagen stehen, wo Energie erzeugt wird und wo wir dauerhaft qualifizierte Fachkräfte brauchen. Deshalb setzen wir bei ENERTRAG Service auf mehrere Bausteine: Wir gewinnen Menschen möglichst direkt aus der Region, bilden erstmals komplett selbst aus, schaffen Perspektiven für Quereinsteiger und ergänzen dies gezielt durch qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland. Unser neues Ausbildungs- und Schulungszentrum in der Uckermark ist dafür ein starkes Signal: Wir investieren nicht nur in unsere eigene Entwicklung, sondern in gut bezahlte, langfristige Arbeitsplätze und berufliche Perspektiven vor Ort. So verbinden wir Fachkräftesicherung, regionale Wertschöpfung und eine sichere Energieversorgung. Dass wir in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte wie nie zuvor begrüßen und zugleich vier neue Kollegen aus Südafrika für unser Team gewinnen konnten, zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert", sagt Jan Neuhann, Geschäftsführer von ENERTRAG Service.

Original-Content von: ENERTRAG SE, übermittelt durch news aktuell