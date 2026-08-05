Mamas in der Mache | Der Podcast

Erste Folge von „Mamas in der Mache“ veröffentlicht: Warum Kinderwunsch heute oft mehr ist als eine private Entscheidung

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Berlin (ots)

Mit der heutigen Veröffentlichung der ersten Episode startet der Podcast „Mamas in der Mache“. Darin nehmen Lisa und Kate ihre Hörer*innen mit auf ihre Kinderwunschreise als lesbisches Ehepaar und erzählen von einer Erfahrung, die viele queere Menschen kennen: dem Wunsch nach Familie in einem System, das auf unterschiedliche Familienrealitäten noch nicht immer vorbereitet ist.

Warum dieser Podcast entstanden ist

Die Auftaktfolge trägt den Titel „Ein Podcast, den wir selbst gebraucht hätten“ und geht einer Frage nach, die den Ausgangspunkt des gesamten Projekts bildet:

Warum gibt es so wenige persönliche Geschichten über die Realität moderner Familiengründung und queerer Kinderwunschreisen?

Auf ihrer eigenen Kinderwunschreise suchten Lisa und Kate nach Erfahrungsberichten von Menschen, die ähnliche Fragen, Zweifel und Herausforderungen erlebt hatten. Sie fanden medizinische Informationen, rechtliche Hinweise und Ratgeber. Was ihnen fehlte, waren ehrliche Einblicke in die emotionale Realität hinter all den Entscheidungen. Genau diese Lücke möchten sie mit ihrem Podcast schließen.

Während Kinderkriegen oft als etwas Selbstverständliches dargestellt wird, erleben Lisa und Kate ihren Weg zur Elternschaft schnell als komplexes Zusammenspiel aus medizinischen Entscheidungen, rechtlichen Fragestellungen, gesellschaftlichen Erwartungen und organisatorischem Aufwand. Aus einem Kinderwunsch wurde ein Projekt, das weit über die Frage hinausgeht, wer schwanger wird.

Warum diese Geschichte erzählt werden muss

„Mamas in der Mache“ erzählt jedoch nicht nur eine persönliche Geschichte. Der Podcast macht sichtbar, vor welchen zusätzlichen Herausforderungen lesbische Paare und andere queere Menschen auf dem Weg zur Elternschaft stehen können.

Themen wie Samenspende, Kinderwunschkliniken, rechtliche Elternschaft oder Stiefkindadoption betreffen viele Regenbogenfamilien und sind dennoch in der öffentlichen Diskussion häufig wenig präsent.

„Wir haben viele Informationen gefunden, aber nur wenige persönliche Erfahrungsberichte“, sagen Lisa und Kate. „Uns hat ein Ort gefehlt, an dem offen darüber gesprochen wird, wie sich diese Reise wirklich anfühlt – mit all ihren Hoffnungen, Unsicherheiten und absurden Momenten.“

Der Podcast richtet sich an queere Menschen mit Kinderwunsch, an Regenbogenfamilien, an Angehörige und Freund*innen sowie an alle, die verstehen möchten, wie vielfältig Wege zur Elternschaft heute aussehen können und warum queere Familien dabei häufig vor zusätzlichen Hürden stehen. Dabei verbinden die beiden Gastgeberinnen persönliche Erfahrungen mit Einblicken in gesellschaftliche, rechtliche und kulturelle Rahmenbedingungen.

Über die Gastgeberinnen

Hinter „Mamas in der Mache“ stehen Lisa und Kate – ein deutsch-französisches Ehepaar, das seine eigene Reise zur Elternschaft erzählt und persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Fragen verbindet.

Lisa Ducret bringt ihren journalistischen Hintergrund aus ihrer Zeit als Multimedia-Journalistin bei der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sowie ihre Erfahrung in Storytelling und Kommunikation ein.

Kathleen Ducret ergänzt diese Perspektive mit ihrer Erfahrung aus Beratung und Business Analyse sowie ihrem analytischen Blick auf komplexe Strukturen und Prozesse.

Gemeinsam verbinden sie persönliche Erfahrung, journalistisches Erzählen und systemisches Denken, um aus einer individuellen Kinderwunschreise eine Geschichte über lesbische Elternschaft, queere Familien und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu machen.

Über den Podcast

„Mamas in der Mache“ ist ein deutschsprachiger Kinderwunsch- und Familienpodcast von Lisa und Kate. Als verheiratetes deutsch-französisches lesbisches Paar erzählen sie von ihrem Weg zur Elternschaft – von Kinderwunsch, Samenspende und Kinderwunschklinik über rechtliche Elternschaft, Stiefkindadoption und Schwangerschaft bis hin zu den Fragen, die Familiengründung innerhalb einer Regenbogenfamilie mit sich bringt.

Der Podcast verbindet persönliches Storytelling mit Informationen rund um lesbische Elternschaft, queere Familien, LGBTQIA+-Familien, Familienvielfalt und gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

Die erste Folge von „Mamas in der Mache“ ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Neue Episoden erscheinen alle zwei Wochen mittwochs.

Spotify: https://open.spotify.com/show/03413Mt2Lu1icxlJUUqmgC

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mamas-in-der-mache/id6797706705

Themen der ersten Folge

Die Entstehung von „Mamas in der Mache“

Queere Familiengründung in Deutschland und Frankreich

Regenbogenfamilien in der Gesellschaft

Unsichtbare Hürden auf dem Weg zur Elternschaft

Familienplanung zwischen Emotion und Organisation

Kinderwunsch als Projekt - zwischen Hoffnung und Realität

Sichtbarkeit queerer Familiengeschichten

Familienvielfalt und moderne Elternschaft

Gesellschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen für lesbische Paare

Social Media

Instagram: @mamasindermache - https://www.instagram.com/mamasindermache/

TikTok: @mamas.in.der.mache - https://www.tiktok.com/@mamas.in.der.mache

YouTube: @MamasInDerMache - https://www.youtube.com/@MamasInDerMache

Weitere Pressebilder: https://drive.proton.me/urls/4QENEX4M00#E0XfmWgceoAL

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